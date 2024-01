PSG: La réaction du club à son classement au rapport Football Money League 2024

Le PSG se rapproche à grands pas du milliard de revenus produits sur un an.

Publié ce jeudi matin, le rapport annuel Football Money League 2024 de Deloitte met en avant la performance économique du PSG sur son dernier exercice sportif et comptable de la saison 2022-2023. Le champion de France l’a bouclé avec un chiffre d’affaires (hors opérations sur le marché des transferts) records, supérieur à 800 millions d’euros (801,8 M€).

Le PSG a signé le 3e chiffre d’affaires le plus élevés du football européen

C’est 147,6 millions d’euros et 23% de plus que la saison précédente (652,2 millions d’euros en 2022) et cela hisse le Paris Saint-Germain à la troisième place du football européen, à l’addition des revenus produits derrière le leader Real Madrid (831,4 millions d’euros) et le vainqueur de la Ligue des champions Manchester City, à 825,9 millions d’euros.

« Le Paris Saint-Germain est fier de cette formidable progression à la 3e place du rapport Money League de Deloitte », réagit par communiqué, le directeur général des revenus, Marc Armstrong. « Avec 801,8 millions d’euros de revenus, en hausse de 23% par rapport à l’année dernière, le Club démontre une tendance positive et constante dans la croissance de ses revenus. Ce résultat témoigne de l’attrait mondial du Paris Saint-Germain, de ses performances et de sa solide stratégie de revenus, et permettra au Club d’accélérer ses projets sportifs et de développement les plus ambitieux. »

Les recettes macthday performent alors que Paris est à l’étroit dans son stade

Dans le détail de sa saison 2022-2023, le PSG a gagné 400 millions d’euros des recettes commerciales, 249 millions d’euros des droits de la télé et 153 millions d’euros de la billetterie, hospitalités et abonnements. Ce dernier point est le plus remarquable puisqu’il est le deuxième d’Europe derrière le FC Barcelone (166 M€) et ce alors que le club maximise ses revenus dans un Parc des Princes devenu trop petit pour ses ambitions.