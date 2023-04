PSG: Hakimi et les montres, un oeil sur sa collection personnelle

Achraf Hakimi est un footballeur stylé, qui a le soin de son apparence, jusque dans les accessoires ; les montres en particulier.

À l’instar de nombreux footballeurs, dont l’un de ses meilleurs amis, Kylian Mbappé, qui est l’ambassadeur d’Hublot, Achraf Hakimi aime les montres de luxe. S’il n’est pas l’égérie d’une marque contrairement au champion du monde français, le latéral droit du PSG, assez actif sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram, prend régulièrement la pose avec une montre sur son poignet gauche et possède une belle collection.

Les montres d'Achraf Hakimi: une Patek Philippe Aquanaut (45 000 €)

Le joueur du PSG Achraf Hakimi aime les Rolex

Pour l’international marocain, comme c’est le cas pour Karim Benzema, sa préférence va à l’horloger suisse, Rolex. En effet, Hakimi s’affiche régulièrement avec un modèle de la plus célèbre des marques de montres. Il en possède au moins cinq, dont la plus coûteuse est la Cosmograph Daytona, estimée à 52 800 euros. À elle seule, cette montre, dotée d’une lunette en or everose 18 carats, vaut près d’un tiers du total de ces cinq modèles, qui est de 176 800 euros.

Achraf Hakimi a du style

Les montres sont l’une des composantes du look d’Achraf Hakimi. Ses sorties en dehors des terrains sont scrutées par les sites de mode spécialisés, qui n’hésitent pas à mettre en avant son style vestimentaire. L’international marocain est d’ailleurs régulièrement invité à des défilés de mode, aussi bien à la Fashion Week, qu’à des défilés de marques, comme Balmain. Le latéral droit du Paris Saint Germain a également déjà fait la Une de magazines tels que Vogue, ou encore GQ. Il est bien plus qu’un footballeur.