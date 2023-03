Mbappé et les montres, un œil sur sa collection personnelle

Si Mbappé s’affiche souvent avec différentes montres à son poignet, c’est aussi parce qu’il est tenu par son sponsor.

Kylian Mbappé a toujours une montre à son poignet. Et pour cause, le champion du monde français est depuis octobre 2018, un ambassadeur d’Hublot. Au fil des années, Mbappé a pris de plus en plus d’importance dans cette maison. Suivi par 100 millions d’internautes sur Instagram, il est désormais l’un des principaux visages de la marque d’horlogerie suisse, à travers le monde.

Les montres de Kylian Mbappé : Big Bang Steel Diamonds

Kylian Mbappé met en avant les montres de son sponsor Hublot

S’il n’a pas toujours été fidèle à son sponsor, dans une époque désormais plus lointaine, l’attaquant du PSG ne jure plus depuis la signature du partenariat, que pour la seule marque Hublot. Il change donc de modèle plus régulièrement qu’à la normale, mais c’est moins dans son cas par coquetterie personnelle, que nécessité contractuelle. Au dernier Mondial au Qatar, il a notamment promu la version créée pour l’événement, puisque la marque suisse est aussi un commanditaire de la FIFA.

Jusqu’à plus de 100 000 euros pour le modèle le plus cher

A 5 000 euros, elle l’une des plus abordables au catalogue des montres Hublot. La plupart de celles qu’arborent Kylian Mbappé se vendent plutôt en dizaines de milliers d’euros. Et jusqu’à plus de la centaine de milliers (102 300 euros précisément), pour le modèle Spirit of Big Bang King Gold Rainbow, le plus cher qu’il nous ait été donné de voir sur le footballeur du Paris Saint-Germain.