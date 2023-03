Benzema et les montres, sa collection vaut près de 4 millions d’euros

Karim Benzema aime les belles montres. Il en possède de rares et parfois très chères pièces.

Brillant sur les terrains avec le Real Madrid depuis de nombreuses saisons, Karim Benzema ne laisse rien au hasard en dehors des pelouses. Hygiène de vie irréprochable, préparation physique, le numéro 9 des Merengue fait tout pour rester au haut niveau. Toutefois, l’attaquant français sait aussi se faire plaisir dans sa vie de tous les jours. Outre les voitures de luxe ou sportives, le natif de Bron aime, comme de nombreux footballeurs, les montres et possède une belle collection. La plupart de celles qu’il a en sa possession, prennent de la valeur avec le temps et sont parfois valorisées plus chères qu’au prix en magasin.

Benzema et les montres, quelques pièces de sa collection : une Rolex Day-Date 36 (37 700 €)

Karim Benzema aime les Rolex

Benzema vit bien et il ne s’en cache pas. Sur les réseaux sociaux, notamment son compte Instagram, il n’hésite pas à s’afficher avec de très belles montres au poignet. L’attaquant de 35 ans apprécie particulièrement la marque de l’horloger suisse, Rolex. Un modèle a visiblement sa préférence : la Daytona. Benzema en possède trois. Le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions portrait une Rolex Daytona en or jaune 18 carats lors de son passage à Lyon en novembre dernier, lorsqu’il a présenté son Ballon d’Or aux supporters du club rhodanien. Le prix de cette montre est de 34 050 euros.

L’attaquant du Real Madrid apprécie aussi les montres Richard Mille

Près d’un mois avant de présenter son Ballon d’Or aux supporters lyonnais, Benzema recevait le trophée individuel le plus prestigieux du football, lors d’une cérémonie au théâtre du Châtelet. Si son costume en hommage à son rappeur préféré, 2Pac, avait beaucoup fait parler, les plus attentifs ont également noté qu’il avait une montre Richard Mille au poignet. La RM 65-01 dispose d’un boîtier en finition or rose 18 carats. Son prix est estimé aux alentours de 500 000 euros.

Une montre offerte avec le Ballon d’Or

En remportant le Ballon d’Or, Karim Benzema a réalisé l’un de ses rêves. Outre la distinction qu’il a reçue des mains de l’une de ses idoles, Zinedine Zidane, l’attaquant du Real Madrid a aussi gagné une montre Purnell, partenaire depuis 2021 du Ballon d’Or France Football. Celle-ci est sous forme d’un ballon tournant sur lui-même et positionné au cœur d’un boîtier en or rose 18 carats de 48 millimètres de diamètre. Sa valeur ? Un peu plus d’un million d’euros.

La collection non exhaustive des montres de Benzema est d’une valeur estimée à près de 4 millions d’euros

Rolex GMT Master II = 16 000 €

Rolex GMT Master II Sprite = 11 100 €

Audemars Piquet Royal = 200 000 €

Audemars Piguet Royal Oak « Rainbow » = 700 000 €

Richard Mille 055 Yas Marina = 700 000 €

Richard Mille 055 Bubba Watson = 330 000 €

Richard Mille RM 011 Yellow Flash = 180 000 €

Richard Mille 65-01 = 500 000 €

Rolex Day Date 36 = 37 700 €

Rolex Daytona Black Dial = 31 000 €

Rolex Daytona = 41 200 €

Rolex Daytona avec un cadran météorite = 34 050 €

Patek Philippe Aquanaut Chronographe = 43 000 €

Hublot Bing Bang Ferrari = 20 000 €

Hublot Classic Fusion Tourbillon = 35 000 €

Purnell Ballon d’Or = 1 000 000 €