PSG: Combien vaut désormais Marco Verratti sur le mercato ?

Marco Verrati s’est inscrit plus longuement dans l’histoire du PSG, en prolongeant jusqu’en 2026.

L’annonce était attendue, elle est désormais officielle. C’est en marge de la rencontre face à Strasbourg (victoire 2-1), que le PSG a officialisé la prolongation de contrat de son milieu de terrain, Marco Verratti. L’international italien est désormais lié au club de la capitale jusqu’en 2026. Arrivé lors du mercato estival, en 2012, le joueur est bien parti pour finir sa carrière au sein du club parisien.

Marco Verratti s’est fait un nom depuis son arrivée au PSG

Initialement sous contrat jusqu’en 2024, Marco Verratti a décidé de prolonger l’aventure avec les Rouge et Bleu jusqu’en 2026. Arrivé dans l’anonymat le plus complet en provenance de Pescara pour 12 millions d’euros en 2012, le « Petit Hibou » s’est fait un nom en Europe. Le joueur de 30 ans s’est d’ailleurs mis en valeur, puisque le site spécialisé Transfermarkt l’estime à 50 millions d’euros. De son côté, le Centre International d’étude du sport le valorise jusqu’à 20 millions d’euros. Quant à Football Benchmark, sa valeur marchande est de 44 millions d’euros. C’est toutefois moins qu’en 2019, au meilleur de sa cote sur le marché des transferts ; il était alors valorisé entre 60 et 75 millions d’euros, selon les diverses estimations.

Un habitué des prolongations de contrat

Depuis son arrivée au sein du club de la capitale, l’international italien est un habitué des prolongations de contrat. Celle-ci est sa sixième en dix années passées au club. Si une extension de bail s’accompagne souvent d’une hausse de salaire, ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Le milieu de 30 ans conservera les mêmes émoluments, soit 11 millions d’euros net par an. Il est le cinquième joueur le mieux payé du PSG.

Le joueur le plus capé de l’histoire du PSG

En l’espace de dix saisons, Marco Verratti a disputé 398 matchs sous la tunique du PSG. Il est le deuxième joueur le plus capé de l’histoire du club, derrière Jean-Marc Pilorget et ses 435 rencontres. Avec cette prolongation, il fait assez peu de doutes que le prodige italien deviendra, à terme, celui ayant disputé le plus de parties sous ce maillot.