PSG: Salaire, contrat, ce que Marco Verratti a resigné avec Paris

Marco Verratti a prolongé de quatre ans son contrat avec le PSG.

Cela se murmurait déjà depuis un bout de temps, bien avant que débute le récent Mondial au Qatar, en voilà ce mercredi en soirée, la concrétisation finale. Celle qui assure à Marco Verratti de s’inscrire durablement dans l’histoire du PSG, après sa nouvelle prolongation officialisée par le club. A Paris depuis 2012, le milieu de terrain axial international italien y restera jusqu’en 2026. Au moins.

Marco Verrratti prolonge jusqu’en 2026 avec le PSG

Cette nouvelle extension de bail, la sixième pour Verratti depuis qu’il a rejoint le Paris Sint-Germain, en provenance de Pescara ne devrait pas s’accompagner d’une augmentation de salaire, d’après les estimations données de l’autre côté des Alpes, par la Gazzetta dello Sport, qui évoque une saison à 11 millions d’euros net. Comme l’équivalence déjà, de son précédent contrat à près de 14 M€ brut.

Le cap des 500 matchs en objectif de l’Italien

« C’est une immense fierté de prolonger mon contrat avec le Paris Saint-Germain. Cela fait plus de 10 ans, que je suis arrivé à Paris, dans cette ville que je considère comme ma deuxième maison. J’ai toujours reçu beaucoup de soutien de la part du Club et des supporters depuis mes débuts et j’en suis très reconnaissant. Il était évident pour moi que mon histoire continuerait à s’écrire ici. J’espère gagner encore beaucoup de trophées avec le maillot Rouge & Bleu », se félicite l’intéressé par communiqué. Au rythme de sa carrière francilienne, Marco Verratti , 30 ans, devrait dépasser les 500 matchs sous le maillot du club de la capitale, d’ici à la fin de ce nouveau contrat.