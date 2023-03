PSG: Cadeau de Nike à Mbappé pour célébrer son record

Nike s’est associé au record de buts de Kylian Mbappé, sous le maillot du PSG.

En inscrivant un but lors de la victoire des siens face au FC Nantes (4-2) samedi dernier au Parc des Princes, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Avec ce record, le champion du monde français laisse encore un peu plus son empreinte au sein du club parisien. Pour l’occasion, comme il l’a montré sur Instagram, son équipementier Nike lui a offert une nouvelle paire de crampons.

L’attaquant du PSG Kylian Mbappé a reçu un cadeau de Nike

Et pas n’importe laquelle, puisqu’il s’agit d’une réédition de la Nike Mercurial Vapor 11. Une paire de chaussures à l’identique ou presque de celle qu’il portait, à l’occasion de son premier but inscrit avec le PSG, dès son premier match le club, à l’occasion d’une victoire parisienne 5-1 face à Metz, le 8 septembre 2017. Elle présente les mêmes couleurs, à dominante noire et orange, avec deux spécificités.

Une paire de crampons que Mbappé devrait porter face au Bayern

Tout d’abord le nombre 201, en référence à son nombre de buts avec le club de la capitale, apparaît sur l’extérieur de la chaussure, juste au-dessus de la virgule Nike. Ensuite, une bande verticale Hechter sur les talons, avec en légende, à gauche la date et le dernier match référence (« 04/03/2023 PSG v Nantes »), et à droite le souvenir du premier but (« 08/09/2017 Metz v PSG »). Kylian Mbappé devrait probablement porter ses nouveaux crampons ce mercredi 8 mars, lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich. L’occasion pour l’attaquant de 24 ans de repousser son record voire encore mieux, d’offrir la qualification à son équipe.