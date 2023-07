Asensio, bienvenue dans son penthouse à plus du demi-million d’euros

Marco Asensio a acheté un appartement dans sa région natale.

Ce n’est pas parce qu’il est en approche au PSG, avec la fin de son contrat au Real Madrid, que Marco Ansesio va tourner le dos à son Espagne natale. Et moins encore aux Baléares où il a grandi, étant originaire de Majorque. Au printemps dernier, la compagne de l’attaquant de 27 ans a partagé quelques images du dernier nid douillet acheté par le couple, à Costa d’en Blanes, dans une résidence collective.

Un nouveau penthouse aux Baléares pour Marco Asensio

Le penthouse en question est grand de 112 mètres carrés et compte un garage en plus de 12 mètres carrés, selon les médias d’Espagne qui évoque à son sujet un tarif supérieur au demi-million d’euros. El Confidencial rapporte qu’il l’a acheté via sa société immobilière créée en avril 2021. Le couple a procédé à des travaux dans leur nouvel espace immobilier avant d’en prendre possession pour y séjourner. Il y viendra occasionnellement, le temps des prochaines vacances, quand le Paris Saint-Germain le pemettra.

Un contrat de 27 ans l’attend au PSG

Avec le club champion de France, Marco Asensio va signer un contrat de quatre ans jusqu’en 2027, qui devrait lui rapporter une dizaine de millions d’euros brut, primes incluses. L’international espagnol aux 37 capes avec la Roja, vient de passer les sept derniers exercices sportifs sous le maillot du Real Madrid.