PSG – AS Monaco: Combien coûtent les billets du choc au Parc des Princes ?

Pour voir le choc PSG – AS Monaco il faut débourser un minimum de 60 euros, hors frais et TVA.

C’est le choc de la 13e journée de Ligue 1 et il se dispute en ouverture ce vendredi soir, sur la pelouse du Parc des Princes. La billetterie de PSG – AS Monaco est toujours ouverte, il y a des places en différents endroits de l’écrin du club parisien. Combien faut-il débourser à cet effet ?

Il reste des billets pour PSG – AS Monaco

Un minimum de 60 euros selon les tarifs du moment pour un siège en catégorie 16, c’est-à-dire un quart de virage de part et d’autre du stade francilien. Après quoi, cela monte progressivement dans la gamme jusqu’aux tickets les plus premium restant à disposition : 71 euros pour la catégorie 16 (même secteur du quart de virage), 72 euros en virage en bas de la tribune Boulogne…

Jusqu’à plus de 400 € à l’ajout des frais et de la TVA

Et jusqu’à 350 euros une place en catégorie 1, au plus près des acteurs du terrain. Tous les prix sont toutefois indiqués hors frais de réservation et de TVA. C’est donc plus cher au bout du compte, jusqu’à 413 euros TTC. Paris SG – AS Monaco est l’opposition de l’actuel leader du championnat de France de Ligue 1 qui reçoit le troisième. Le match est programmée ce vendredi soir, à partir de 21 heures.