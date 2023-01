PSG: Amphora devient l’éditeur officiel du PSG pour 5 ans

Le PSG va se raconter en livre, dans le cadre d’un accord trouvé avec l’éditeur Amphora.

C’est un partenariat peu classique dans le football. Pour raconter ses histoires, le PSG possède désormais une maison d’édition. Comme annoncé par elles-mêmes à travers un communiqué, les éditions Amphora deviennent, à partir de ce lundi 16 janvier, l’éditeur officiel des Rouge et Bleu. La durée du partenariat entre les deux entités est de cinq ans. Un premier livre sortira dès le printemps 2023.

Amphora éditera des ouvrages sur l’histoire et la culture du PSG

Alors que les documentaires des GAFA sont très en vogue dans le monde du football, pour raconter les coulisses des clubs, le PSG a privilégié une autre option : les livres. Les supporters parisiens auront beaucoup de lecture lors des prochaines années. Avec ce partenariat, les éditions Amphora et les Rouge et Bleu souhaitent conter les histoires du club de la capitale, à travers des ouvrages sur l’histoire, ainsi que la culture des pensionnaires du Parc des Princes. De nombreuses personnalités, actuelles ou passées, du club témoigneront dans ces ouvrages.

La mise en valeur de l’ADN du PSG

Plusieurs livres seront publiés au cours de ces cinq prochaines années. Cette nouvelle réjouit, évidemment, le PSG. “La passion pour le Paris Saint-Germain s’étend bien au-delà des terrains. Le club est l’étendard d’une culture tournée vers l’excellence, le partage, l’engagement et l’émotion. Sans jamais avoir renié son histoire, le Paris Saint-Germain est aujourd’hui une marque emblématique et désirable, le club de la nouvelle génération pour tous ceux qui aiment rêver. C’est cet ADN que nous souhaitons mettre en valeur avec notre éditeur officiel”, confie Emmanuel Cherki, responsable de l’identité de la marque Paris Saint-Germain. Après tout, quoi de mieux que des livres pour laisser une trace écrite à la génération de supporters actuelle et à celles qui suivront ? Amphora est habitué à ce genre d’ouvrages, puisque l’éditeur a déjà fait paraître plusieurs récits sur l’histoire du club et ses coulisses.