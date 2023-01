PSG à 1 022 M€, les 10 collectifs les plus chers sur le mercato en janvier, selon KPMG

Le PSG a le sixième collectif le plus cher du football selon KPMG, en ce début d’année 2023.

Ce lundi 23 janvier 2023, Football Benchmark, la division foot du groupe KPMG, a dévoilé son classement des dix joueurs les plus chers de la planète. Elle a également mis en avant les collectifs les plus chers sur le mercato en janvier. Avec 1022 millions d’euros, le PSG est sixième de ce classement. Tandis que Manchester City, et ses 1297 millions d’euros, est premier de ce top 10.

PSG, seul représentant français, du classement KPMG

Le PSG, seul représentant français de ce classement, possède une constellation de stars. Celle-ci permet au club de la capitale de se placer à la sixième place – avec 1022 millions d’euros -, du top 10 des équipes les plus chères sur le mercato, dévoilé par Football Benchmark. Kylian Mbappé est le joueur disposant de la plus grande valeur marchande. L’attaquant de 24 ans est estimé à 210 millions d’euros. Il représente à lui seul plus d’un cinquième de la valeur de l’ensemble de l’équipe. À noter également que Nuno Mendes est le septième joueur de moins de 21 ans avec la plus grande valorisation parmi les joueurs de moins de 21 ans. L’international portugais est estimé à 67 millions d’euros.

Un top 10 dominé par la Premier League

Ce classement fait par Football Benchmark est largement dominé par la Premier League, championnat le plus puissant au monde où les clubs n’hésitent pas à investir massivement sur le marché des transferts grâce, entre autres, à des droits télés colossaux. Six écuries anglaises font partie de ce top 10. Avec 1297 millions d’euros, Manchester City dispose du collectif le plus cher. De leur côté, Liverpool (1086M€) et Chelsea (1067M€) sont respectivement deuxième et troisième. Tandis que Manchester United (869M€) occupe la huitième place. Talonné de près par Arsenal (857M€), neuvième, et Tottenham (781M€), dixième.

Chelsea, un mercato hivernal qui lui permet de grimper au classement

Troisième de ce top 10 avec 1067 millions d’euros, Chelsea dispose d’un effectif pléthorique. Il faut dire que le club londonien a réalisé un mercato d’hiver exceptionnel. En effet, le propriétaire Todd Boehly n’a pas lésiné sur les moyens et a déjà dépensé 178,5 millions d’euros en ce mois de janvier 2023. Avant ce marché des transferts, l’effectif des Blues valait 888,5 millions d’euros. Ce qui le placerait à la huitième position de ce classement.