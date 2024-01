Stade Rennais: Salaire, valorisation, les chiffres de Leo Ostigard sur le mercato

Le Stade Rennais accélère son mercato a une semaine de la fermeture du marché.

Le mercato du Stade Rennais va s’accélérer. Alors que reste toujours en suspend la question du futur de Nemanja Matic, plusieurs noms circulent pour renforcer le club breton, du milieu à l’arrière garde de l’équipe de Julien Stephan. Le défenseur norvégien Leo Ostigard est l’une d’elle car il n’est pas cette saison, un joueur clé du collectif du Napoli.

Un défenseur norvégien dans le radar du Stade Rennais

Le joueur de 24 ans, défenseur axial de métier, a rejoint les Partenopei en juillet 2022 en provenance de Brighton, moyennant une indemnité de 5 millions d’euros. Une saison et demi et un titre de champion d’Italie plus tard, Leo Ostigard s’est largement valorisé sur le marché des transferts. Mais moins du côté de Transfermarkt qui l’estime à 10 millions d’euros que pour l’Observatoire du football CIES, pour qui il approche les 30 millions d’euros.

Leo Ostigard a encore deux ans et demi de contrat avec le Napoli

Cette dernière estimation est conséquente pour les finances du Stade Rennais, qui n’a jamais payé plus que les 28 millions d’euros Amine Gouiri. Il reste des mois à compenser sur le contrat d’Ostigard, signé jusqu’en 2026. Il vaut à l’intéressé d’avoisiner un salaire de 1,3 millions d’euros brut annuels. C’est dans les moyens du SRFC.