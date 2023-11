PSG 7e à 1,1M, les 10 clubs qui ont vendu le plus de maillots la saison dernière

Le PSG a vendu un peu plus du million de maillots la saison dernière.

Malgré son effectif d’alors, nourrit d’un champion du monde et désormais octuple Ballon d’or, Lionel Messi, du finaliste au Qatar, Kylian Mbappé et du très populaire Neymar, le PSG n’a pas dominé son sujet la saison 2022-2023 dernière, sur les ventes de maillots du club. C’est ce que révèle le classement partagé par le spécialiste du sport business, Lukasz Bączek, en prenant pour base de référence les données du Dr Peter Rohlman de PR marketing.

Le PSG dans le top 10 mais pas le podium sur les maillots les plus vendus

S’il est un exercice complexe d’estimer le nombres de maillots vendus (du fait de la multiplicité des équipementiers et des canaux de distributions entre ventes physiques et digitales), l’Allemand Peter Rohlman est reconnu comme étant le plus fiable dans ce domaine. Selon les chiffres publiés sur le réseau X, le PSG se classe 7e mondial, avec 1,1 millions de tuniques vendues sur les douze mois du précédent exercice, à l’ajout de tous les modèles (domicile, exgérieur, third, fourth…). Est-il probable que le nombre a diminué d’une saison à l’autre, sur celle qui a vu débarquer Lionel Messi dans le courant de l’été.

Liverpool, Manchester United et la Premier League dominent

Manchester United, longtemps référence dans ce domaine est également devancé par le club rival, Liverpool FC, pour quelques dizaines de milliers de pièces. Les clubs anglais n’en demeurant pas moins les plus forts sur le merchandising, ils sont quatre dans le top 10 et trois à plus du million. A raison d’une centaine d’euros, plus ou moins selon les marques et les versions (« authentiques » ou « réplicas »), cela donne une idée de l’immensité du business. Ne pas croire toutefois que les clubs profitent à plein de cet artgent, une partie seulement leur revient, entre les taxes, les bénéfices des équipementiers, ceux des distributeurs, les coûts de fabrication ou la logistique des transports, il leur revient de 10 à 15% sur chaque pièce, selon les estimations courantes.