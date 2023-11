PSG: 6 sponsors du Qatar pour 20% du chiffre d’affaires

Invité par la BBC à s’exprimer sur le PSG au sens entrepreneurial, expliquer l’existant, la force du business et ses perspectives, le directeur général des revenus au PSG, Marc Armstrong, s’est notamment confié sur la stratégie du sponsoring en répondant à la question boomerang du niveau de financement des sponsors qataris sur les revenus générés par le club de la capitale.

Il balaie l’idée que le club se reposent pour large partie sur leur investissement. « Six de nos 35 sponsors viennent du Qatar. Cela représente moins de 20% de notre chiffre d’affaires mondial », indique Marc Armstrong dans l’entretien. « Il est clair que certaines marques qataries souhaitent s’associer à un club qatari. Qatar Airways est le sponsor de nombreuses propriétés (…) Les avoir sur notre maillot est une chose normale ».

Prenant au mot le dirigeant parisien, cela suppose que sur un chiffre d’affaires de quasiment 670 millions d’euros brut en 2022, hors revenus du mercato, ces commanditaires qataries pèsent alors un volume de 134 millions d’euros. Sacnaht que Qatar Airways, pour principal présent à l’avant des maillots en rapporte à lui seul la moitié. S’y ajoutent pour les cinq autres, QNB (la banque nationale), Visit Qatar (pour l’office de tourisme du pays), Aspetar (le centre médical haute performance de Doha), Bein Sports et l’opérateur de télécommunication, Ooredoo.

