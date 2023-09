PSG 36e, les 50 franchises les plus chères du sport en 2023

Le PSG progresse au classement des franchises sportives les plus chères en 2023.

La valeur combinée des 50 équipes sportives les plus chères au monde en 2023 selon Forbes s’élève à 256 milliards de dollars (une moyenne de 5,12 milliards de dollars), soit une hausse de 15 % par rapport à l’année précédente. Le seuil de cette année est également plus élevé que jamais, à 3,7 milliards de dollars, soit une hausse de 19 % par rapport à 2022.

L’intérêt croissant des investisseurs pour les franchises des sports majeurs justifient pour partie cette progression. Les Commanders de Washington, de la NFL, classés 12e sur la liste des 50 meilleures équipes de cette année, ont été vendus pour un record de 6,05 milliards de dollars en juillet. C’est 11 fois les revenus produits par le club. C’est une augmentation considérable par rapport aux Broncos de Denver (21e), dont le prix de vente de 4,65 milliards de dollars en 2022, était de neuf fois les revenus. En février, les Suns de Phoenix, de la NBA, ont été achetés pour 4 milliards de dollars (13 fois leurs revenus), contre 1,66 milliard de dollars (six fois les revenus) pour les Jazz de l’Utah en 2020.

Les clubs de football ont la plus forte croissance, le PSG en tête/h3>

Parmi les 50 meilleures équipes de cette année, les sept clubs de football ont la plus forte croissance moyenne sur cinq ans (114 %), avec en tête le Paris Saint-Germain. Le club français a augmenté de 334 % depuis 2018 et est désormais valorisé à 4,2 milliards de dollars, soit la 36e place cette année. Deux équipes de la Premier League anglaise, Liverpool (avec une augmentation de 173 %) et Manchester City (en hausse de 102 %), contribuent également à la hausse de leur valeur. Au cours des cinq dernières années, les trois équipes ont régulièrement terminé dans le top trois de leurs ligues nationales respectives, et elles participent généralement à la lucrative Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain valorisé à 4,2 milliards de dollars

La valeur du Paris Saint-Germain a explosé ces dernières années, grâce à un certain nombre de facteurs. Le club a été performant sur le terrain, remportant le titre de Ligue 1 sept fois au cours des huit dernières années. Il a également attiré certains des plus grands noms du football, comme Neymar et Kylian Mbappé. En outre, le PSG a bénéficié de la popularité croissante du football dans le monde entier.

La poursuite de la croissance de la valorisation des franchises sportives est susceptible d’être alimentée par un certain nombre de facteurs, notamment la popularité croissante des sports dans le monde, la valeur croissante des droits de diffusion et la richesse croissante de la population mondiale. En conséquence, nous pouvons nous attendre à voir la valeur des équipes sportives les plus précieuses au monde continuer à augmenter dans les années à venir.

Classement des 50 équipes sportives les plus chères au monde en 2023

1. Dallas Cowboys (NFL) = 9 milliards de dollars

2. New York Yankees (MLB) = 7,1 milliards de dollars

3=. Golden State Warriors (NBA) = 7 milliards de dollars

3=. New England Patriots (NFL) = 7 milliards de dollars

5. Los Angeles Rams (NFL) = 6,9 milliards de dollars

6. New York Giants (NFL) = 6,8 milliards de dollars

7. Chicago Bears (NFL) = 6,3 milliards de dollars

8. Las Vegas Raiders (NFL) = 6,2 milliards de dollars

9=. New York Knicks (NBA) = 6,1 milliards de dollars

9=. New York Jets (NFL) = 6,1 milliards de dollars

11. Real Madrid (Football) = 6,07 milliards de dollars

12. Washington Commanders (NFL) = 6,05 milliards de dollars

13=. Manchester United (Football) = 6 milliards de dollars

13=. San Francisco 49ers (NFL) = 6 milliards de dollars

15. Los Angeles Lakers (NBA) = 5,9 milliards de dollars

16. Philadelphia Eagles (NFL) = 5,8 milliards de dollars

17. Miami Dolphins (NFL) = 5,7 milliards de dollars

18. FC Barcelone (Football) = 5,508 milliards de dollars

19. Houston Texans (NFL) = 5,5 milliards de dollars

20. Liverpool (Football) = 5,288 milliards de dollars

21. Denver Broncos (NFL) = 5,1 milliards de dollars

22. Seattle Seahawks (NFL) = 5 milliards de dollars

23. Manchester City (Football) = 4,99 milliards de dollars

24. Bayern Munich (Football) = 4,86 milliards de dollars

25. Los Angeles Dodgers (MLB) = 4,8 milliards de dollars

26. Atlanta Falcons (NFL) = 4,7 milliards de dollars

27. Minnesota Vikings (NFL) = 4,65 milliards de dollars

28. Baltimore Ravens (NFL) = 4,63 milliards de dollars

29. Pittsburgh Steelers (NFL) = 4,625 milliards de dollars

30. Cleveland Browns (NFL) = 4,62 milliards de dollars

31. Green Bay Packers (NFL) = 4,6 milliards de dollars

32. Boston Red Sox (MLB) = 4,5 milliards de dollars

33. Tennessee Titans (NFL) = 4,4 milliards de dollars

34. Indianapolis Colts (NFL) = 4,35 milliards de dollars

35. Kansas City Chiefs (NFL) = 4,3 milliards de dollars

36. Paris Saint-Germain (Football) = 4,21 milliards de dollars

37. Tampa Bay Buccaneers (NFL) = 4,2 milliards de dollars

38. Los Angeles Chargers (NFL) = 4,15 milliards de dollars

39=. Chicago Cubs (MLB) = 4,1 milliards de dollars

39=. Chicago Cubs (NBA) = 4,1 milliards de dollars

39=. Carolina Panthers (NFL) = 4,1 milliards de dollars

42. New Orleans Saints (NFL) = 4,075 milliards de dollars

43=. Boston Celtics (NBA) = 4 milliards de dollars

43=. Jacksonville Jaguars (NFL) = 4 milliards de dollars

45=. Ferrari (Formule 1) = 3,9 milliards de dollars

45=. Los Angeles Clippers (NBA) = 3,9 milliards de dollars

47=. Mercedes (Formule 1) = 3,8 milliards de dollars

47=. Arizona Cardinals (NFL) = 3,8 milliards de dollars

49=. San Francisco Giants (MLB) = 3,7 milliards de dollars

49=. Buffalo Bills (NFL) = 3,7 milliards de dollars