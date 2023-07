10 choses que Mbappé pourrait s’offrir avec les 700M€ d’Al-Hilal

Kylian Mbappé a reçu une offre démentielle de la part de Al-Hilal en Arabie Saoudite.

Un contrat inédit dans toute l’histoire du sport : voilà ce que propose le club d’Al-Hilal en Arabie Saoudite, à l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé : selon Fabrizio Romano, une indemnité de 300 millions d’euros pour le rachat de sa dernière année avec le club de la capitale et CBS News précise, qu’au bénéfice du joueur l’attendrait un salaire de 700 millions d’euros, la saison.

Oui, oui, vous avez bien lu : 700 millions d’euros pour douze mois, ou encore 58,3 millions d’euros par mois, 1,9 millions d’euros par jour ou 1 333 euros, soit l’équivalent d’un Smic… toutes les minutes. Et cela, en net d’impôts. C’est assez point pharaonique qu’il faut des éléments de comparaison au moins aussi démesurés pour apprécier la somme. En voici dix que nous avons sélectionné à Sportune ; certains nous ont été inspirés par Reader’s Digest. Cela va d’un club de football très coté de Liverpool à un voyage dans l’espace en passant par un megaycht ou même la Maison Blanche!

1. Acheter les Toffees d’Everton : 700 millions d’euros, c’est très précisément le tarif souhaité par l’actionnaire majoritaire d’Everton, Farhad Moshiri, pour céder son club de Premier League. Un temps intéressé, le fonds vautour 777 partners (notamment propriétaire du Red Star en France), ne serait plus dans le coup

2. Acquérir « The One » à Bel Air : La villa de tous les superlatifs, situées sur les hauteurs de Los Angeles. Avec ses 21 chambres, 42 salles de bains une vue à 360 degré sur LA, son cinéma et son bowling elle est, ) 500 M$, l’une des plus chères du monde.

3. Collectionner des œuvres d’art : Le tableau de Léonard de Vinci, Salvator Mundi, qui s’est vendu pour 450,3 millions de dollars, ne serait qu’un début pour sa collection d’art.

4. S’offrir un megayacht : Par exemple, Blue, le megayacht du propriétaire de Manchester City Cheikh Mansour, qui est sorti des ateliers de constructions il y a tout pile un an. Il vaut 600 millions d’euros et à 160 mètres de long, il est le quatrième plus grand dans le monde.

5. Posséder une île privée : Il en est régulièrement à vendre. En ce moment, l’une des plus chères vaut 160 millions de dollars, elle se situe en Thaïlande non loin de la capitale Phuket. Elle est d’une superficie de 44 hectares, assez grande pour y construire plusieurs terrains de football.

6. Devenir propriétaire du château de Balmoral : Estimé à 140 millions de dollars, ce domaine écossais de la reine Elizabeth II pourrait être une retraite royale pour Mbappé.

7.S’offrir un avion privé : Avec 700 millions d’euros, il pourrait choisir parmi une sélection d’avions commerciaux des constructeurs Boeing ou Airbus.

8. Collectionner des voitures de luxe : Et notamment posséder LA voiture la plus chère dans le monde qu’est une Ferrari GTO de 1963, vendue pour 70 millions de dollars. Ça laisse au champion du monde français suffisamment de liquidités pour remplir son garage de plusieurs autres modèles.

9. Acheter la Maison Blanche : Car oui, la résidence officielle et le bureau du président des États-Unis, à Washington, a une valorisation sur le marché de l’immobilier : un peu plus de 300 millions d’euros. Mbappé président, comme un certain George Weah avant lui ?

10. Partir en vacances dans l’espace : Et y même y inviter sa famille. Il faut compter près de 50 millions d’euros pour un voyage d’une semaine et demi, au-dessus de la terre, dans la Station spatiale internationale.