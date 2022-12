Pelé, l’ambassadeur du Viagra qui n’y a jamais eu recours

Même après la fin de sa carrière sportive, Pelé a été l’ambassadeur de nombreux sponsors, dont un plus singulier, avec le laboratoire Pfizer.

L’annonce était crainte par tout le monde du football. Hospitalisé depuis le 29 novembre à l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, Pelé est décédé, des suites d’un cancer, ce jeudi, à l’âge de 82 ans. Le Roi du ballon rond a marqué son sport, aussi bien sûr qu’en dehors des terrains. Ambassadeur pour de nombreuses marques toute au long de sa vie, l’ancien numéro 10 de la Seleção avait même fait une publicité pour du Viagra.

Pelé, ambassadeur du Viagra

Une cause qui lui tenait à cœur. En 2002, Pelé a décidé d’associer son image au Viagra, médicament utilisé pour les troubles de l’érection, développé par le laboratoire Pfizer, qui s’est fait connaitre du grand public pour son vaccin contre le Covid 19. En devenant la tête d’affiche du Viagra, le triple champion du monde souhaitait « encourager les hommes à demander de l’aide à leur médecin », avait-il confié dans un communiqué. Tout en précisant qu’il n’en avait jamais utilisé. « Si j’avais des troubles de l’érection, j’en parlerais à mon docteur. » La star brésilienne regrettait que “l’angoisse et l’inhibition empêchent de nombreux hommes d’aborder le problème avec leur médecin. »

Pelé, homme aux multiples sponsors

Le mot « Révolutionnaire » revient systématiquement sur toutes les lèvres de toutes les personnes qui rendent hommage à Pelé. En tant que joueur, de par ses dribbles et ses buts, le Brésilien a révolutionné le football. Il a également bouleversé ses à-côtés. Première grande superstar du ballon rond, il a prêté son image à de nombreuses marques au cours de sa carrière, et même après. Si aujourd’hui, cela est courant de voir des footballeurs apparaitre dans des spots publicitaires, ce n’était pas le cas auparavant. Seul joueur à détenir trois Coupes du monde, son aura et son titre de « meilleur joueur de tous les temps » ont fait de lui un homme intergénérationnel. Il attirait encore de nombreuses marques telles que Subway, Coca Cola, Mastercard, ou encore la compagnie aérienne Emirates. À 82 ans, il était notamment ambassadeur de Puma, ou encore d’Hublot. C’est lors d’une cérémonie organisée par l’horloger suisse, le 2 avril 2019 à Paris, que le Roi fit la rencontre de celui qu’il annoncera comme son successeur, Kylian Mbappé.

Un homme aussi engagé en dehors des terrains

Outre ses sponsors, Pelé est également un homme engagé en dehors des terrains. La légende de Santos a été ambassadeur de l’ONU, de l’UNESCO et de l’UNICEF. Il a aussi mis un pied dans le monde politique. De 1995 à 1998, l’ancien international auriverde était ministre des sports du Brésil, sous la présidence de Fernando Henrique Cardoso. Devenant ainsi, le premier homme noir à occuper un tel poste dans le pays.