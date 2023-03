OM: Un fournisseur officiel d’impression s’engage avec le club

L’OM compte un fournisseur officiel en plus.

Un nouveau partenaire pour l’OM. Le club phocéen a annoncé que Copy Sud, société de dématérialisation de documents, est désormais le fournisseur officiel de solutions d’impressions de l’Olympique de Marseille. Cette collaboration est, pour l’heure, sur le court terme, puisque l’entreprise accompagnera le club phocéen dans sa transition numérique jusqu’en 2024.

Copy Sud s’engage avec l’OM

La signature de ce nouveau partenariat s’inscrit dans la planification stratégique des Olympiens. “Le club a pris en compte dans sa stratégie globale les enjeux sociaux et environnementaux de ses activités, notamment commerciales. Ce partenariat vient renforcer l’impact que l’Olympique de Marseille veut avoir sur sa RSE avec de nouvelles méthodes de travail, plus durables et responsables”, confie le directeur commercial de l’Olympique de Marseille, Gregory La Mela, dans le communiqué publié par le club.

L’OM a de nombreux partenaires

En devenant fournisseur officiel d’impressions, Copy Sud bénéficiera du réseau d’entreprises de l’Olympique de Marseille. La société de dématérialisation de documents rejoint la longue liste des partenaires du club phocéen, tels que Puma, Cazoo, Orange, Randstad, Sorare, Uber Eats, InterSport, ou encore Coca Cola, pour ne citer que les partenaires commerciaux les plus connus. Le dernier en date avec lequel s’est engagé le club phocéen, avant Copy Sud, est Mojabet, un des principaux opérateurs de paris sportifs africains.