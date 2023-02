OM: Un nouveau sponsor signé à l’exclusivité du continent africain

Mojabet est un nouveau sponsor régional de l’OM.

Un nouveau partenaire commercial pour l’OM. Le club phocéen a annoncé que le groupe Mojabet, un des principaux opérateurs de paris sportifs africains, est devenu son partenaire officiel, et ce, uniquement en Afrique. Le sponsor et l’Olympique de Marseille sont liés pour plusieurs années, à l’échéance de 2028

Un sponsor exclusivement africain pour l’OM

Cette nouvelle association réjouit les dirigeants phocéens. “Nous sommes ravis d’accueillir Mojabet comme partenaire officiel du club en Afrique. Les liens entre l’OM et ce continent ont toujours été très forts, tant à travers les joueurs qui ont porté le maillot et par sa notoriété sur ce territoire. Ensemble, nous voulons engager encore plus nos supporters en Afrique. Nous sommes impatients de développer notre coopération avec Mojabet avec de nouveaux contenus. Ce partenariat démontre notre volonté de poursuivre l’histoire du club avec le continent africain”, a confié le Directeur Général Stratégie et Développement de l’Olympique de Marseille, Pedro Iriondo, par communiqué. Ce partenariat se traduira par de la visibilité ciblées sur les panneaux publicitaire, lors des rencontres de l’OM au stade Vélodrome. Ceux-ci ne pourront être vus, grâce à la panneautique LED, que des personnes regardant les rencontres depuis les pays d’Afrique.

L’OM ne peut pas faire la promotion de Mojabet en France

La raison à cela est simple. Mojabet, à l’image de Blaze, opérateur de paris sportif en ligne qui a signé avec Neymar, ou encore 1xbet, anciennement associé au PSG, n’est pas un bookmaker autorisé en France, d’après les règles mises en place par l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ANJ). En effet, l’instance de régulation ne reconnait que 17 opérateurs en France. Cela signifie que toute promotion sur le territoire national est interdite. Ce genre de partenariat est aujourd’hui rendu possible grâce à la technologie digitale overlay, qui permet le ciblage électronique des annonces, selon les territoires.