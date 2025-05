OM : Tout un 11 de joueurs en fin de contrat pour renforcer l'OM

Jonathan David est un joueur très convoité que l’OM suivrait.

C’est une sorte de plus-value signée de Pablo Longoria et de ses équipes, que de recruter ces dernières années des joueurs libres sur le marché des transfers, sans indemnité à payer, mais pas toujours sans contrepartie ; d’un salaire plus élevée ou d’une prime à la signature.

Cet été accord, l’Olympique de Marseille lorgne du côté des joueurs arrivant en fin de contrat. L’Equipe a notamment évoqué récemment, un intérêt pour le milieu de terrain du LOSC Lille, Angel Gomes. A Sportune, nous avons poussé le concept plus loin, en réunissant toute une équipe complète de joueurs dans cette situation contractuelle.

Des pistes de l’OM et d’autres grands noms rompus aux joutes internationales

En choisissant des pistes premium et qui pourraient potentiellement s’ancrer dans le projet phocéen, soit par l’aspect financier, soit l’intérêt sportif. Tous ne sont clairement pas accessible, à l’instar du très convoité Kevin De Bruyne qui serait plus proche de s’engager avec le Napoli. Un temps évoqué sur les bords de la Canebière, sans toutefois trop de consistance, Jonathan David devrait plutôt quitter la France et sa Ligue 1.

Derrière, un secteur plus faible à l’Olympique de Marseille, Olivier Boscagli est un autre nom cité pour renforcer le club. A droite, Tariq Lamptey est un ancien disciple de Roberto De Zerbi à Brighton & Hove Albion. Au milieu, un secteur déjà bien fourni à l’OM, nous avons inclus Luka Modric, le Ballon d’or 2018 qui devrait selon toute vraisemblance quitter le Real Madrid au soir du 30 juin, après treize saisons passées à la Maison Blanche.

Le 11 des joueurs en fin de contrat pour renforcer l’OM