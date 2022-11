OM – Tottenham: Quel sera le verdict du match selon les bookmakers ?

L’Om reçoit Tottenham, ce mercredi soir, pour un match décisif du groupe D de la Ligue des champions.

Une victoire et ça passe. Sinon, bonjour les dégâts. Tel est le résumé, certes succinct, de la situation de l’OM, à quelques heures d’affronter les Spurs de Tottenham, à domicile, au Vélodrome. Pour voir les huitièmes de finales, l’Olympique de Marseille doit nécessairement gagner et rien d’autre. Qu’en sera-t-il alors sur le terrain ? Pour nous faire une première idée, tournons-nous vers les bookmakers de France.

Les bookmakers penchent pour un nul entre l’OM et les Spurs

Et là, l’impression est mitigée. Pour ne pas dire autre chose. Car les Anglais sont donnés favoris, ce mardi soir. Sur le marché victoire, nul, défaite, les hommes d’Antonio Conte sortent vainqueurs, à la cote moyenne de 2,45 et ceux d’Igor Tudor, à 2,9 contre un. Entre, il y a le match nul donné plus loin, à la moyenne de 3,45. Si loin, mais pourtant si proche le partage des points, c’est en effet le résultat le plus probant affiché chez tous les opérateurs, à la question de connaître le score exact le plus envisagé ; le 1-1 coté à 6 ressort en première évidence.

Un duel de buteurs entre Alexis Sanchez et Harry Kane ?

Naturellement que ce résultat n’arrangerait pas l’OM, mais il ne l’éliminerait peut-être pas de compétition européenne, si Francfort devait, dans le même temps, battre le Sporting. En ce cas, l’OM serait reversé en Ligue Europa. Gageons quand même qu’Alexis Sanchez et les siens parviennent à déjouer les pronostics. Le Chilien est le meilleur atout marseillais face au but, qu’il marque vaut une cote de 3,2 contre un. Face à lui, Richarlison double buteur à l’aller absent, Harry Kane est la meilleure gâchette des Spurs avec une cote à 2,45. OM – Tottenham est programmé ce mardi soir, à 21h.