OM, Stade Rennais, TFC: On a simulé leur tirage de la Ligue Europa

Le tirage de la Ligue Europa saison 2023-2024 est fié à 13h ce vendredi.

C’est aujourd’hui vendredi 1er septembre à 13h, que débutera le tirage au sort de la Ligue Europa 2023-2024. A Sportune nous avons pris un peu d’avance en simulant l’opération sur la base de l’application spécialisée draw.inker. Trois clubs français sont concernés le Stade Rennais qualifié via la Ligue 1, le TFC vainqueur de la Coupe de France et l’OM, éliminé en préliminaires de la Ligue des champions.

Vers des retrouvailles avec le Panathinaïkos pour l’OM ?

A propos de Marseille justement, si cette simulation doit dire vrai, les Phocéens seront contraints à de drôles de retrouvailles, au goût toutefois amer avec le Panathinaïkos d’Athènes qui l’a justement écarté de la course à la Ligue des champions, au stade des préliminaires, avant d’échouer en barrages face à Braga. L’OM serait ici dans un groupe relevé, aux côtés des Allemands de Leverkusen et des Anglais de Brighton.

Du lourd aussi pour le TFC, le Stade Rennais plus épargné dans la simulation

Costaud aussi le groupe du Toulouse Football Club (dans le chapeau 4, contre le 2 pour Rennes et Marseille), avec l’Atalanta en Italie, le Betis en Espagne et Fribourg en Allemagne. Que des clubs du top 5 des championnats européen. Peut-être (un peu) plus abordable serait alors celui du stade Rennais, si ce n’est l’épouvantail écossais Rangers FC vainqueur de l’édition 2022, le Sparta Prague et le Servette de Genève seraient à la portée. Rendez-vous à l’heure du déjeuner pour le verdict. Le vrai.