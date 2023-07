OM: Salaire, valorisation, contrat, les chiffres de Joakim Maehle sur le mercato

Un international danois pour jouer au Vélodrome ?

En mal de défenseurs sur les côtés, après la fin du prêt de Nuno Tavares (Arsenal) et d’Issa Kaboré, en plus de Sead Kolasinac officialisé du côté de l’Atalanta, l’Olympique de Marseille a les yeux tournés vers ce même club de la Serie A, et le profil de Joakim Maehle, selon une information de TuttoMercatoWeb. Le latéral danois a déjà été évoqué par le passé du côté de l’OM, la rumeur à son sujet revient cet été, car le joueur a l’avantage de sa polyvalence sur les deux côtés, avec une préférence pour le couloir gauche.

Le retour de la rumeur Joakim Maehle à l’OM

D’après TMW, l’Atalanta souhaiterait 15 millions d’euros pour libérer le joueur de 26 ans des deux dernières saisons contractuelles, sur les quatre qu’il a signé avec son club, en 2021. Joakim Maehle est valorisé par Transfermarkt à 14 millions d’euros sur ce marché des transferts et jusqu’à 20 millions du côté du Centre international d’étude du sport (CIES). L’équipe de la ville de Bergame a payé sensiblement autant le coût de son recrutement à la formation belge, KRC Genk.

Sous contrat jusqu’en 2025 avec l’Atalanta

Sur le plan salarial, Joakim Maehle est estimé gagner l’équivalent annuel de 1 million d’euros, traduit en net avant impôt et hors bonus individuels ou collectifs. Il appartient au top 10 des joueurs les mieux payés à l’Atalanta. TuttoMercatoWeb évoque les bonnes relations entre les clubs de Marseille et de Bergame (outre Kolasinac, les deux ont négocié il y a peu le transfert de Malinovskyi vers l’OM), pour facilité l’opération.