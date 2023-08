OM: Salaire, contrat, ce que Joaquin Correa a signé avec l’OM

Un autre renfort pour l’Olympique de Marseille. Un dernier, d’ici à la fin du mercato fixée à ce vendredi 1er septembre à minuit ? « Wait and see », comme le disait nos voisins britanniques. Joaquin Correa est la septième recrue de l’été de l’OM, qui vient renforcer le secteur offensif du coach Marcelino. L’attaquant de 29 ans arrive de l’Inter Milan qu’il a rejoint en 2021, d’abord en prêt puis définitivement.

C’est aussi un prêt dont il est question avec le club du championnat de France. Joaquin Correa l’est à l’OM jusqu’à la fin de la saison, mais il y a dans l’opération, à la fois une indemnité pour la saison à 2 millions d’euros, plus une option d’achat. Selon les informations venues d’Italie, elle est de 12 millions d’euros. Et si l’Olympique de Marseille la lève, l’attaquant international argentin à 19 reprises s’engagera sur un contrat de quatre ans, jusqu’en 2028.

L’expérience avec le club du sud de la France devrait rapporter à l’intéressé l’équivalent de 3 millions d’euros annuels, hors bonus. Formé en Argentine, il a d’abord rejoint la Sampdoria et l’Italie en Europe, avant de défendre le maillot du FC Séville en Espagne, puis celui de la la Lazio et de l’Inter en Italie.

El Tucu #Correa to #OlympiqueMarseille from #Inter is at the final stage on loan with option to buy (€12M), which will become an obligation upon reaching certain condition. Contract until 2028 (1+4) with a salary of €3M/year. #transfers #OM #TeamOM https://t.co/Cs9gGUla7G

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 23, 2023