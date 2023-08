OM, RC Lens: Salaire, valorisation, les chiffres de De Ketelaere sur le mercato

Charles De Ketelaere regarde-t-il du côté de la France ?

Même sur le marché des transferts, l’OM et le RC Lens croisent le fer. A tout le moins sur le profil de Charles De Ketelaere, selon la presse italienne, la Gazzetta dello Sport d’un côté, Tuttosport de l’autre. Ils ne seraient pas les seuls, les deux clubs français à s’intéresser au profil du meneur de jeu belge de 22 ans de l’AC Milan ; Aston Villa en Angleterre, ou le PSV aux Pays-Bas lorgneraient aussi son profil.

Le RC Lens et l’OM sur la même piste de Charles De Ketelaere

L’AC Milan ne devrait pas le retenir compte tenu de sa saison dernière sanctionnée d’une seule passe décisive alors que le club lombard a beaucoup investi sur lui : une indemnité de 35,5 millions d’euros payée au FC Bruges qui l’a formé. L’AC Milan n’en espérerait pas tant mais 28 millions d’euros tout de même, pour un profil valorisé à 22 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt et jusqu’à 30 millions d’euros, de la part du Centre international d’étude du sport (CIES).

Il reste 4 ans au contrat du milieu offensif avec l’AC Milan

Estimation donnée pour la contrepartie des quatre ans qu’il reste d’ici à juin 2027 au contrat actuel de l’international des Diables Rouges. C’est beaucoup demander aux deux clubs français, plus que n’importe quelle autre recrue dans l’histoire du RC Lens, tandis qu’à Marseille seuls Payet et Vitinha ont coûté aussi cher. Et c’est sans compter le contrat derrière que l’on devine long pour un jeune joueur en devenir et à la rémunération supérieure au 240 000 euros brut mensuels hors bonus, qu’il gagne présentement avec le club italien. Le RC Lens a dans ce dossier, l’avantage sur l’OM d’être certain de disputer la prochaine Ligue des champions. Il faudra patienter et espérer du côté marseillais, pour la disputer.