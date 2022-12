Les transferts déjà conclus en Ligue 1 à 15 jours du mercato d’hiver

Dans 15 jours s’ouvre le mercato en Ligue 1. Mais déjà des transferts se sont officiellement conclus.

Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes dans 15 jours, certains clubs de Ligue 1 sont déjà très actifs et ont officialisé des arrivés ou des départs. C’est le cas notamment de l’OM, avec le prêt de Luis Suarez à Almeria. De l’OL, avec le retour de prêt de Camilo ou encore du RC Lens, avec l’arrivée de Julien Le Cardinal.

L’OM dit déjà au revoir à Luis Suarez

Sans surprise, l’OM est déjà actif sur le marché avant même que celui-ci soit ouvert. Habitué des nombreuses transactions, Pablo Longoria devrait poursuivre ses habitudes lors du marché des transferts hivernal, qui s’ouvre dans 15 jours. Arrivé à la surprise général en provenance de Grenade, lors du dernier mercato estival, Luis Suarez plie déjà bagages. En effet, le club phocéen s’est mis d’accord avec Almeria pour un prêt payant de 8 millions d’euros. Avec seulement 7 matchs de Ligue 1 disputés lors de la première partie de saison, l’attaquant colombien n’a pas convaincu au cours de ses six premiers mois sur les terres marseillaises.

Le RC Lens se renforce, l’OL voit un joueur revenir de prêt

Deuxième de Ligue 1 derrière le PSG, le RC Lens compte bien poursuivre la bonne dynamique de sa première partie de saison. En effet, le club lensois a officialisé la venue du latéral droit, Julien Le Cardinal. Les Sang et Or se sont mis d’accord avec le Paris FC sur une indemnité de transfert de 2,3 millions d’euros plus 300 000 euros de bonus. De son côté, l’OL, a seulement enregistré le retour de prêt du milieu de terrain, Camilo.

Le Stade Brestois, l’OGC Nice, le TFC et Auxerre s’activent

Le club rhodanien n’est pas le seul club de l’élite a bénéficié d’un retour de prêt. En effet, l’OGC Nice retrouve le défenseur central Robson Bambu. De son côté, le TFC voit revenir dans ses rangs le milieu finlandais Naatan Skyttä. Deux autres clubs de Ligue 1 ont vu un nouveau joueur débarquer au sein de leur effectif. Libre depuis sa résiliation de contrat avec l’Olympiakos, Keny Lala s’est engagé avec le Stade Brestois. Le joueur de 31 ans s’entraine déjà avec le groupe. 17ème du championnat, Auxerre a obtenu le prêt d’Akim Zedadka. Le joueur de 27 ans, arrivé à Lille lors du mercato estival, est toujours sous contrat avec les Dogues jusqu’en 2025.