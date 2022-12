OM: Pablo Longoria intègre le conseil d’administration de la LFP

Pablo Longoria, nouveau membre du conseil d’administration de la LFP.

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a été élu au conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP), ce mercredi 6 décembre. Il remplace son prédécesseur à la présidence, Jacques-Henri Eyraud qui a récemment mis fin à toutes ses fonctions pour le club phocéen.

Un président de l’OM en remplace un ancien à la LFP

« Réunie le 6 décembre 2022, l’Assemblée Générale de la LFP a procédé au renouvellement partiel du Collège des présidents de Ligue 1 du Conseil d’Administration de la LFP. À l’issue du vote de l’Assemblée Générale de la LFP, Pablo Longoria, Président de l’Olympique de Marseille, a été élu au Conseil d’Administration de la LFP. Il succède ainsi à Jacques-Henri Eyraud », écrit la Ligue dans son communiqué.

Du changement opéré au sein du conseil d’administration de la LFP

Le renouvellement du conseil d’administration se poursuit, puisque l’ont récemment Joseph Oughourlian et Dmitry Rybolovlev, respectivement présidents du RC Lens et de l’AS Monaco. Il est désormais composé de Nasser al-Khelaïfi (Paris Saint-Germain), Jean-Pierre Caillot (Stade de Reims), (Olympique de Marseille), Loïc Ferry (FC Lorient), Jean-Pierre Rivière (OGC Nice) et Waldemar Kita (FC Nantes), en plus des trois cités.