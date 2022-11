Oughourlian (RC Lens) et Rybolovlev (AS Monaco) entrent au conseil d’administration de la LFP

Dmitry Rybolovlev succède à Oleg Petrov, au conseil d’administration de la LFP.

Deux nouveaux visages intègrent le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP). Ainsi en a décidé, ce mardi, l’assemblée générale réunie pour renouveler le collège des présidents de Ligue 1, qui siègent au conseil d’intégrer en son sein, Joseph Oughourlian et Dmitry Rybolovlev, respectivement présidents du RC Lens et de l’AS Monaco.

Bernard Caïazzo et à Oleg Petrov cèdent leur place au conseil d’administration

Ils remplacent numériquement Bernard Caïazzo et Oleg Petrov ; le premier, copropriétaire de l’AS Saint-Etienne a souhaité renoncer à ses mandats dans le football, l’autre n’a plus de fonction dans la branche football, de l’AS Monaco. Avec Joseph Oughourlian et Dmitry Rybolovlev en plus, le conseil d’administration de la LFP se compose désormais de Nasser al-Khelaïfi (Paris Saint-Germain), Jean-Pierre Caillot (Stade de Reims), Jacques-Henri Eyraud (Olympique de Marseille), Loïc Ferry (FC Lorient), Jean-Pierre Rivière (OGC Nice) et Waldemar Kita (FC Nantes).