Valorisation, salaire, contrat, les chiffres de Batshuayi sur le mercato

Vers un retour en Ligue 1 de Michy Batshuayi ?

La quête d’un neuf est partout en Ligue 1, mais tous les clubs n’ont pas les mêmes moyens pour dénicher la perle idoine. L’attaquant international belge, Michy Batshuayi, a laissé un excellent souvenir à Marseille, durant les deux ans où il a porté le maillot de l’OM et il demeure toujours, à 39 millions d’euros, la meilleure cession de contrat de l’histoire du club phocéen. Le joueur n’en vaut plus tant aujourd’hui, raison pour laquelle son nom circule avec plus ou moins d’intérêt à l’OM, au RC Lens ou au Losc.

Michy Batshuayi est le transfert record de l’OM dans le sens des départs

Souvent balloté de prêt en prêt durant sa période chez les Blues de Chelsea (de 2016-2022 pour cinq prêts), Batshuayi a définitivement quitté le Royaume-Uni, la saison dernière, pour la Turquie et le club de Fenerbahçe. Montant de l’opération : 3,5 millions d’euros soit moins que l’estimation de sa valeur marchande sur le mercato. Aujourd’hui encore, Transfermarkt chiffre sa cote sur marché à 10 millions d’euros, mais le Centre international d’étude du sport (CIES) est plus mesuré à moitié moins.

Un salaire qui peut peser, le RC Lens a l’avantage du projet sportif

Il ne reste qu’une saison contractuelle au joueur avec le club d’Istanbul, plus une en option, à compenser pour le recruter. Si l’indemnité soit pouvoir se négocier avec le Fenerbahçe, le salaire est lui conséquent pour les trois clubs cités ; les deux du nord de la France en particulier. Car Michy Batshuayi a signé en Turquie, pour 3 millions d’euros net annuels, hors options. A 29 ans, il lui reste quelques belles années pour évoluer au plus haut niveau, le RC Lens a l’avantage sur les autres clubs d’avoir la Ligue des champions à proposer dans son projet sportif.