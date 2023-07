OM, PSV, Young Boys: Qui se qualifiera pour la C1 selon les bookmakers ?

L’Olympique de Marseille fait partie des gros bras de la phase qualificative à la Ligue des champions.

Voilà l’OM désormais fixé sur son sort. Ce lundi s’est tenu le tirage au sort du troisième tour préliminaire de qualification à la prochaine Ligue des champions. Marseille y participera et affrontera le vainqueur du duel entre Dnipro (Ukraine) ou le Panathinaïkos (Grèce), le 8 ou 9 août pour le match aller et une semaine plus tard, le retour. Après cela, il restera encore un tour de barrages et de potentiels gros adversaires à affronter.

L’OM idéalement placé pour se qualifier… chez les bookmakers

Chez les bookmakers, ceux d’Angleterre tout du moins, il existe une hiérarchie des équipes qui verront la phase finale de la Ligue des champions, saison 2023-2024. L’Olympique de Marseille est idéalement placé en deuxième position à une cote de 11/10, comprendre que 11 euros sont à gagner, pour dix de misés. Seul les Young Boys en Suisse, devancent le collectif phocéen. Pour eux la qualif’ est une affaire entendue puisque la cote est de un… contre un. Derrière, c’est tout aussi serré, avec le PSV et les Belges d’Antwerp, en ballotage à 5/4.

Battre Dnipro ou le Panathinaïkos et espérer un bon barrage

Les Rangers en Ecosse jouent eux aussi placés en outsiders à 7/4, devant Braga, tandis que suivent à la cote de 2, les Danois de Copenhague et les Turcs du Galatasaray. Si l’Olympique de Marseille passe son 3e tour préliminaire il y a une chance (ou une malchance !) qu’il croise la route, soit des Rangers, soit des Portugais de Braga. Avant d’y penser, il y a un tour à franchir.