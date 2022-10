OM, PSG, RC Lens, RCSA: Affluences et taux d’occupation en Ligue 1 au tiers de la saison

Premier au nombre de spectateurs et troisième sur le remplissage, le Vélodrome est plein comme rarement dans son histoire.

Cette fois, l’OM éteint au moins jusqu’ici, le débat. Celui qui contredit les affluences au stade Vélodrome, forcément supérieures au reste des équipes, puisque c’est l’écrin à la plus forte capacité commerciale du championnat. « Faut-il plutôt regarder le taux d’occupation », arguent les opposants. Cette fois donc, l’OM réunit les deux. Après onze journées de la saison 2022-2023 de Ligue 1, il a le plus grand nombre de supporters en moyenne (63 450), et le Vélodrome tourne quasiment à son maximum (95,8 % plein).

Comme le PSG et le RCSA, l’OM et le RC Lens font le plein à domicile

Il faut remonter loin en arrière et bien avant l’arrivée de la Covid, pour retrouver un tel niveau de remplissage à Marseille. Et pas qu’à Marseille, d’ailleurs. Parce qu’aux habituels Parc des Princes du PSG, ou La Meinau de Strasbourg, Et Gabriel-Montpied, à Clermont, tous à plus de 90 % s’ajoute outre le Vélodrome, Bollaert-Delelis du Racing Club de Lens. Un autre stade qui vibre football, comme à ses plus belles heures. L’antre des Sang et Or est à presque 98 % pleine et la plus pleine du plateau, avec le PSG qui est toujours aussi à l’étroit au Parc.

A peine un tiers de remplissage à l’AS Monaco comme à l’ESTAC Troyes

D’un point de vue plus large, avec treize stades aux trois quarts pleins, l’augmentation du nombre de spectateurs dans les stades après les onze premières levées du championnat, est manifeste. Ça n’est pas vrai partout et toujours à Monaco, où le stade Louis II stagne dans les mêmes zones, à un peu plus du tiers de son enceinte rempli. Ce n’est pas beaucoup mieux, au stade de l’Aube de Troyes.

Les affluences et les taux d’occupation de la Ligue 1, saison 2022-2023

Club Affluence Capacité commerciale Taux d’occupation Ajaccio 7 764 9 070 85,6 % Angers 9 567 18 500 51,7 % Auxerre 15 380 18 541 82,9 % Brest 11 428 15 220 75,1 %