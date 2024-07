FC Nantes: Combien vaut la marque FC Nantes en 2024 ?

Plus chère mais moins forte, la marque FC Nantes en 2024 sur 2023.

Avec le poids de son histoire, sa base communautaire, son collectif et son ancrage local, le FC Nantes est forcément un club qui compte dans le paysage du football français. Cela signifie que la marque FC Nantes est bankable, le spécialiste international du conseil et de la valorisation des marques, Brand Finance, estime qu’elle est la neuvième plus forte et chère de la discipline, en France.

La marque FC Nantes se valorise mais elle perd en force

De surcroît elle se bonifie au rapport 2024 sur les marques de clubs les plus fortes du football. Valorisée en 2023 à 25 millions d’euros, elle l’est désormais à 28 millions d’euros. En revanche, du fait notamment d’une forme d’irrégularité chronique dans ses performances sportives, elle perd en force de marque, classée à 50,4 sur 100 à l’index BSI (Brand Strength Index), en 2024, contre 51,7 un an plus tôt.

Les clubs de la Ligue 1 accusent aussi les galères liées aux droits TV

Cet index de force de marque, Brand Finance le calcule selon plusieurs variables qui vont des performances économiques (droits TV, billetterie, sponsoring), aux sportives, en passant par l’importance, le volume et l’engagement des fans, la valeur du collectif sur le marché des transferts ou encore la propriété ou non de son stade. La valeur de marque est à différencier de la valeur d’entreprise qui elle repose majoritairement sur les données économiques.