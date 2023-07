Qui gagnera la Ligue des champions 2024 selon les bookmakers ?

Les forces en présence se dessinent déjà chez les bookmakers, pour la victoire en Ligue des champions.

Deux clubs français la disputeront de façon certaine. Trois peut-être si l’Olympique de Marseille parvient à franchir un tour préliminaire puis un barrage, pour se glisser aux côtés du PSG et du RC Lens en phase finale de la Ligue des champions, saison 2023-2024. Même s’ils se qualifient, les Phocéens n’appartiendront pas à la classe des favoris du tournoi. Ni d’ailleurs des outsiders les plus sérieux.

L’OM et le RC Lens loins dans la hiérarchie

C’est vrai aussi pour le RC Lens qui retrouve la compétition plus de vingt ans après sa dernière participation. Chez les bookmakers la cote d’une victoire de Lens ou de Marseille paie plus de 100 fois la mise ; jusqu’à 150 fois pour le Racing et plus l’OM qui doit encore franchir des obstacles avant d’y penser. Quant au Paris Saint-Germain, l’option est déjà plus sûre, mais elle demeure incertaine au regard du tenant du titre Manchester City, du Bayern Munich ou du Real Madrid qui devance le club chez les bookmakers.

Le PSG en outsider derrière City, le Bayern et le Real

La cote parisienne est en moyenne à 12 quand celle des Citizens est de 3,5 ; 8 pour le Bayern Munich et de 10 pour les Merengue du Real. Le PSG partage une même cote que le FC Barcelone de Xavi et devance les Gunners d’Arsenal et les Red Devils de Manchester United, à la cote de 15 contre un. La phase finale de la Ligue des champions -débutera le 19 septembre 2023. Le rendez-vous ultime est programmé le 1er juin 2024 au Stade de Wembley, à Londres en Angleterre.