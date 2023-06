Montant des ventes des clubs de Ligue 1 après 10 jours de mercato

Déjà dix jours que le mercato a débuté en Ligue 1.

Dix jours du marché des transferts de l’été de la nouvelle saison 2023-2024 se sont écoulés en Ligue 1 et autant que dans le sens des arrivées, les opérations sont demeurées jusqu’ici plutôt rares. Peut-être parce que du côté de plusieurs clubs attendus comme des animateurs de ce mercato, il n’y a pas encore d’entraîneurs officiellement sur le banc. C’est le cas au PSG, à l’OM, à l’OGC Nice ou l’AS Monaco. Les priorités de ces clubs sont donc ailleurs.

Le PSG, l’OM, l’AS Monaco ou l’OGC Nice ont d’autres priorités

Du coup, la majorité des ventes opérées depuis le 10 juin et l’ouverture officielle du marché pour les clubs professionnels de France, sont des levées d’options d’achat. C’est le cas du transfert jusqu’ici le plus cher noué entre l’OL et Chelsea en Premier League pour Malo Gusto ; le latéral de 20 ans, recruté cet hiver par les Blues, mais laissé en prêt à Lyon jusqu’au terme de l’exercice 2022-2023, va s’engager jusqu’en 2030 avec le club londonien.

L’OL et le Stade Rennais ont déjà cédé deux joueurs jusqu’alors en prêts

C’est aussi à l’Olympique Lyonnais, comme au Stade Rennais sinon, que les départs sont les plus nombreux, avec la levée des clauses négociées sur Cenk Özkacar (Valence) et Malo Gusto (Chelsea), du côté des Gones et pour Loïc Badé (Séville) et Serhou Guirassy (VfB Stuttgart), au bénéfice du collectif breton. Au total, les clubs de la Ligue 1 ont cédé pour 107,7 millions d’euros (hors bonus possibles, comme sur le transfert de Gusto) de contrats de joueurs, entre sept clubs différents. Le mercato a débuté le 10 juin en Ligue 1 et il se refermera le vendredi 1er septembre.

Montant des ventes des clubs de Ligue 1 après 10 jours de mercato

OL = 35 M€ (Gusto, Özkacar)

FC Lorient = 22,5 M€ (Moffi)

Stade Rennais = 21 M€ (Badé, Guirassy)

FC Metz = 11 M€ (Traoré)

PSG = 6,5 M€ (Dina Ebimbe)

OGC Nice = 5 M€ (Delort)

OM = 1,7 M€ (Radonjic)

RC Lens = –

AS Monaco = –

Losc = –

Stade de Reims = –

Toulouse FC = –

MHSC = –

Stade Brestois = –

RC Strasbourg = –

FC Nantes = –

Le Havre = –

Clermont = –