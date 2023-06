Ce que les clubs de Ligue 1 ont dépensé après une semaine de mercato

Terem Moffi, de Lorient à Nice, est jusqu’ici la recrue la plus chère de l’été en Ligue 1.

Voilà une semaine tout pile que le marché des transferts a débuté pour les clubs professionnels de France, jusqu’ici, peu d’opérations d’envergures se sont nouées en Ligue 1. La majorité des transferts payants (comprendre hors joueurs libres en fin de contrat), officialisés dans le sens des arrivées sont des levées d’options d’achats sur des prêts.

A Nice, RC Lens ou l’OM des prêts payants définitivement validés

C’est notamment le cas de l’attaquant Terem Moffi qui a quitté le FC Lorient en janvier, pour rejoindre l’OGC Nice. Après une fin d’exercice sous le maillot des Aiglons, il a été définitivement acquis par le GYM avec lequel il a paraphé un contrat de quatre ans, jusqu’en 2027. Montant du transfert : 22,5 millions d’euros au bénéfice des Merlus.

En Ligue 1, le mercato s’étend du 10 juin au 1er septembre 2023

Selon la même logique de prêts payants, le RC Lens et l’Olympique de Marseille, respectivement dauphin et troisième de la saison 2022-2023 de Ligue 1 ont validé définitivement les renforts des milieux offensifs, Angelo Fulgini pour les Nordistes et Amine Harit du côté des Phocéens. Au total, et hors possibles bonus liés à chaque transfert, les clubs de la Ligue 1 ont investi 49,5 millions d’euros sur les sept premiers jours du mercato de l’été. Ils ont tous jusqu’au soir du vendredi 1er septembre 2023 pour renforcer leurs effectifs.

OGC Nice = 22,5 M€ (Moffi)

FC Nantes = 10,5 M€ (Mostafa Mohamed, Delort)

RC Lens = 7,2 M€ (Fulgini)

OM = 5 M€ (Harit)

Toulouse FC = 3 M€ (Cissoko)

MHSC = 1,3 M€ (Sacko)

PSG = –

AS Monaco = –

Stade Rennais = –

Losc = –

OL = –

Le Havre = –

FC Metz = –

FC Lorient = –

Stade de Reims = –

Clermont = –