Bayern Munich: Salaire quasi doublé, ce que Vincent Kompany va gagner avec les Bavarois

Avec Vincent Kompany, le Bayern Munich a trouvé son nouvel entraîneur.

L’annonce de Vincent Kompany comme nouvel entraîneur du Bayern Munich a chamboulé les pronostics. Après une brillante carrière de joueur et des débuts prometteurs en tant qu’entraîneur, le Belge se voit offrir une opportunité de taille avec le club bavarois. Outre le défi sportif considérable, ce nouveau poste s’accompagne également d’un salaire conséquent, bien supérieur à ce qu’il touchait auparavant.

Jusqu’à 10 M€ avec les bonus pour Kompany avec le Bayern Munich

Selon les informations de Sky Germany, Vincent Kompany a signé un contrat de trois ans avec le Bayern Munich, avec un salaire annuel brut compris entre 7 et 9 millions d’euros. En plus de ce salaire de base, Kompany pourrait également percevoir des bonus, ce qui augmenterait encore ses revenus jusqu’à près de dix millions d’euros brut annuels.

Bien que ce salaire soit légèrement inférieur à celui de son prédécesseur Thomas Tuchel, qui percevait 9 millions d’euros bruts par an, il reste substantiel. Pour comparaison, Julian Nagelsmann et Hansi Flick, anciens entraîneurs du Bayern, gagnaient chacun environ 6 millions d’euros par an. Le salaire de Kompany montre ainsi l’importance que le club accorde à son nouveau projet avec l’entraîneur belge.

Un contrat au double de ce qu’il avait avec Burnley

Avant de rejoindre le Bayern Munich, Vincent Kompany entraînait Burnley en Championship anglaise, où il touchait environ 5 millions d’euros par an. Ce passage au Bayern représente donc une augmentation significative de son salaire, doublant presque ses revenus annuels. Cette progression reflète non seulement la valeur de Kompany sur le marché des entraîneurs, mais aussi la confiance que le Bayern place en lui pour mener l’équipe à de nouveaux succès.