OL: Le noir maillot extérieur 2024-2025 dévoilé

L’Olympique Lyonnais et Adidas viennent de dévoiler le maillot extérieur de la saison 2024-2025.

L’Olympique Lyonnais et son équipementier Adidas ont révélé ce vendredi matin le nouveau maillot extérieur que porteront les équipes masculine et féminine du club pour la saison 2024-2025. Cette tenue se distingue par sa couleur noire dominante. Il est orné d’inserts rouge et bleu qui glissent le long de la silhouette, à l’avant et à l’arrière, et se prolongent sur le short assorti.

Les maillots extérieurs des clubs de la Ligue 1 : PSG x Nike Image 1 parmi 11

Noir, teinté de rouge et bleu avec l’OL en relief

Ces touches de couleur rendent hommage aux liens forts entre l’Olympique Lyonnais et son territoire, célébrant près de 75 ans d’histoire commune. Ce maillot arbore un imprimé « OL » inspiré du blason du club, présent en relief sur l’avant. Il est conçu à partir de matériaux 100% recyclés, marquant l’engagement du club et de l’équipementier dans la lutte contre les déchets plastiques. Cette initiative s’inscrit dans une série de mesures visant à promouvoir la durabilité dans le sport.

Il est dès à présent disponible à la vente, en revanche, le club précise sur son espace digital officiel qu’il faudra patienter avant de pouvoir s’offrir le flocage du nouvel attaquant Georges Mikautadze, dont le transfert à Lyon s’est dénoué hier jeudi.