Les transferts déjà bouclés en Ligue 1 à 10 jours du début du mercato

Avant même l’ouverture officielle du mercato en Ligue 1, plusieurs mouvements sont déjà effectués.

La saison 2022-2023 de Ligue 1 touche à sa fin, puisqu’il ne reste plus qu’une journée de championnat à disputer. La plupart des clubs sont déjà tournés vers le prochain exercice et se concentrent d’ores et déjà sur le mercato estival, qui ouvre ses portes dans 10 jours. Avant même l’ouverture du marché des transferts, qui une fois de plus devrait être animé, les écuries de l’élite du football français ont d’ores et déjà finalisé certaines opérations, aussi bien dans le sens des arrivées que celui des départs.

Le PSG recrute officiellement Ekitike et vend Dina Ebimbe

Arrivé cet été en provenance du Stade de Reims sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Hugo Ekitike n’a pas vraiment convaincu les dirigeants parisiens. Pourtant ces derniers vont bel et bien conserver le jeune attaquant, puisque l’option d’achat s’active automatiquement si les Rouge et Bleu figurent parmi les deux premiers du classement à l’issue du championnat. Vainqueur final pour la onzième en Ligue 1, le club de la capitale payera 36 millions d’euros aux Rémois. Dans le sens des départs, les champions de France en titre ont annoncé, comme cela était prévu puisqu’il était prête avec obligation d’achat depuis le début de saison, la signature d’Eric Junior Dina Ebimbe à l’Eintracht Francfort. Le montant de l’opération est de 6,5 millions d’euros.

L’OM et le RC Lens comptent déjà une recrue

Troisième du classement, l’OM aurait peut-être pu faire mieux si Amine Harit, un des joueurs majeurs d’Igor Tudor en début de saison, ne s’était pas blessé, le 13 novembre dernier face à l’AS Monaco. L’international marocain fera son retour la saison prochaine dans l’effectif olympien, car son option d’achat de 5 millions d’euros a été levée, une fois qu’il a passé le cap des quinze rencontres disputées, comme prévu par sa clause. La profondeur de banc c’est peut être ce qui a coûté à l’OM une meilleure place, et, au contraire, permis au RC Lens de terminer deuxième, et se qualifier directement pour la Ligue des Champions. En effet, lors du dernier mercato d’hiver, les Sang et Or ont recruté Angelo Fulgini en provenance de Mayence, sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat de 7,2 millions d’euros. Le milieu de terrain, déjà installé dans le onze de Franck Haise, est la première recrue lensoise du marché des transferts estival. Nul doute qu’il sera encore plus important la saison prochaine, lorsque les Lensois découvriront à nouveau la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Serhou Guirassy, dernier mouvement en date

Prêté depuis le début de saison au Vfb Stuttgart, Serhou Guirassy, meilleur buteur du 17ème de Bundesliga avec 11 buts en 22 matchs, ne reviendra pas au Stade Rennais. Le club breton a annoncé, ce mercredi, que le 17ème de Bundesliga a décidé de lever l’option d’achat de l’international guinéen de 27 ans. Celle-ci est à ce jour encore inconnue, elle oscille entre 9 et 14 millions d’euros, selon plusieurs médias.

PSG :

Hugo Ekitike, du Stade de Reims = 36 M€

Eric Junior Dina Ebimbe, vers l’Eintracht Francfort = 6,5 M€

Stade de Reims :

Hugo Ekitike, vers le PSG = 36 M€

RC Lens :

Angelo Fulgini, de Mayence = 7,2 M€

OM :

Amine Harit, de Schalke 04 = 5 M€

Nemanja Radonjic, vers le Torino = 1,7 M€

Stade Rennais :

Andy Diouf, vers le FC Bâle = 5,5 M€

Serhou Guirassy, vers le Vfb Stuttgart = 9-14 M€

OL:

Malo Gusto, vers Chelsea = 25 M€

OGC Nice :

Terrem Moffi, de Lorient = 22,5 M€

Andy Delort*, vers le FC Nantes = 5M€

FC Lorient :

Terrem Moffi, vers l’OGC Nice = 22,5 M€

Toulouse FC :

Branco van den Boomen, vers l’Ajax = 0€

RC Strasbourg :

Jessy Deminguet, en fin de contrat avec Caen = 0 €

Montpellier :

Falaye Sacko, de Vitória Guimarães = 1,3 M€

FC Nantes :

Andy Delort*, de l’OGC Nice = 5 M€

*Si le FC Nantes se maintient