Futur classement final de la Ligue 1 selon les stats d’Opta

Le PSG champion devant le RC Lens et l’OM, et le FC Nantes en Ligue 2, avec Angers, Troyes et Ajaccio : voilà les prédictions du moment de la société Opta.

Près de deux mois après, et un match choc remporté la veille par le RC Lens sur l’OM (2-1), les spécialistes de la statistiques chez Opta révisent leur jugement. A l’époque, ils accordaient à l’Olympique de Marseille d’Igor Tudor, 75,6% de chances de terminer dauphins du Paris Saint-Germain, alors désigné presque champion de France. Preuve que le football n’admet aucune logique, aujourd’hui, ce classement prédictif a bien évolué.

Le RC Lens double l’OM, le PSG reste champion pour Opta

A quatre journées de la fin désormais, les Sangs et Or ont gagné en confiance et crédibilité, pour les observateurs de la société britannique des statistiques sportives. C’est eux qui devraient finir deuxième et ils ont même 2,4% de chances de coiffer le PSG au poteau, pour décrocher un deuxième titre de champion de France. L’OM recule d’un cran, mais il a 70,3%, il finira troisième, sur le podium de la saison 2022-2023 de Ligue 1, devant l’AS Monaco.

68.4% – Chances de terminer 2e de Ligue 1 cette saison selon le modèle prédictif d’Opta avant et après #RCLOM : Lens – 42.7% 📈 68.4%

Marseille – 54.7% 📉 29.1% Bascule. pic.twitter.com/J7e568NtNP — OptaJean (@OptaJean) May 6, 2023

Et si le FC Nantes perdait tout dans le money time ?

Derrière aussi, les lignes ont bougé depuis la mi-mars. Non pour les trois derniers désignés, Angers, Ajaccio et Troyes, qu’Opta voit résolument descendre en Ligue 2, que pour le collectif du FC Nantes désormais placé « dans la charrette », plutôt que l’AJ Auxerre, précédemment. Dans cette dernière ligne droite de la saison, les Canaris pourraient bien tout perdre, après la gifle reçue de Toulouse (1-5) en finale de la Coupe de France, étant crédités de 70% de chances de terminer 17e ; la pire des places sachant qu’exceptionnellement quatre équipes vont descendre, pour réduire la prochaine Ligue 1 à 18 formations.