Combien les clubs de la Ligue 1 comptent-ils de licenciés ?

Du bassin parisien à la Corse, où se compte le plus grand nombre de licenciés dans les clubs de la Ligue 1 ?

Qui seront les superstars du football de demain? Bien avant les matchs de championnat ou de Ligue des Champions, il y a les premières licences où les jeunes jouent en espérant intégrer les centres de formations, où plusieurs milliers d’entre eux tentent de gravir les échelons pour devenir professionnel. Sans surprise, le PSG est assez largement en tête parmi les clubs de Ligue 1 qui comptent le plus de licenciés, comme le rapporte le site Foot Amateur. Les Parisiens sont suivis, entre autres, par l’AS Monaco, l’OL et l’OM.

Le PSG, premier en Ligue 1 profite du vivier de la région

Le PSG est le club de Ligue 1 ayant le plus de licenciés, ils sont au nombre de 906. Tous rêvent de devenir les futurs Adrien Rabiot, Presnel Kimpembe, Kingsley Coman ou encore le dernier espoir en date, Warren Zaïre Emery. Néanmoins ce nombre dit davantage sur le vivier de l’Île de France, que sur le centre de formation en lui-même. En effet, toujours selon Foot Amateur, 77 des 100 clubs ayant le plus de licenciés sont de la région Île de France. Il est donc logique que les Rouge et Bleu prennent leur part et en profitent.

L’OL et l’AS Monaco, derrière le PSG

Si le PSG profite de son vivier, l’AS Monaco et l’OL, respectivement deuxième et troisième du classement au nombre de licenciés, peuvent compter sur leur belle réputation. Depuis plusieurs années, les deux clubs sont considérés comme des modèles au niveau de la formation. Cela attire forcément les jeunes joueurs souhaitant à l’avenir devenir des stars du ballon rond. Le club rhodanien fait fructifier son image, avec Benzema, Lacazette, Fekir, Tolisso, ou encore Gusto et Cherki. Tandis que le club du Rocher, lui, compte davantage sur ses stars formées en Principauté. La plus connue de toute la nouvelle génération est évidemment Kylian Mbappé.

L’OM, au pied du podium

Club le plus populaire de France avec le PSG, l’OM n’est pas vraiment connu pour sa politique de formation. Pour preuve, le club phocéen n’a pas aligné de joueurs issus de centre de formation en Ligue 1 cette saison. Toutefois, il est celui qui fait rêver le plus de jeunes dans sa région, ce qui explique, en partie, sa quatrième place de ce classement, avec 678 licenciés.

Ajaccio dernier, 11 clubs en dessous de la moyenne

Le club ajaccien est bon dernier de ce classement, et ne compte que 391 licenciés, soit quasiment trois fois moins que le premier, le PSG. Au total, 11 147 licenciés évoluent dans les clubs de Ligue 1, pour une moyenne de 557 par club. L’AC Ajaccio, ainsi que 10 autres institutions de l’élite française, dont le RC Lens, actuel troisième de Ligue 1, sont en dessous de celle-ci.

Les clubs de Ligue 1 classés selon le nombre de licenciés

20. Ajaccio = 391

19. Stade Rennais = 417

18. Troyes = 422

17. Angers SCO = 440

16. Stade de Reims = 441

15. Stade Brestois = 475

14. FC Nantes = 487

13. FC Lorient = 491

12. Toulouse FC = 521

11. Losc = 535

10. RC Lens = 538

9. Montpellier HSC = 575

8. AJ Auxerre = 579

7. RC Strasbourg = 584

6. OGC Nice = 629

5. Clermont = 634

4. Olympique de Marseille = 678

3. Olympique Lyonnais = 686

2. AS Monaco = 718

1. PSG = 906