Classement final du championnat des tribunes 2022-2023

Grâce au soutien de ses supporters, l’OM a remporté le championnat des tribunes, saison 2022-2023.

Après une lutte acharnée tout au long de la saison, le championnat des tribunes de la Ligue 1 pour la saison 2022-2023 a connu une conclusion palpitante. À l’issue du second concours récompensant l’engagement des supporters sur les réseaux sociaux, auquel plus de 68 000 personnes ont participé, il est désormais officiel que l’Olympique de Marseille a été couronné champion de France de la spécialité.

L’OM remporte le championnat des tribunes devant le PSG et le RC Lens

L’OM s’est adjugé le titre avec un impressionnant total de 702 points. Le soutien passionné des supporters l’a propulsé devant les rivaux du Paris Saint-Germain, qui terminent tout proches avec 649 points. N’oublions pas le RC Lens, qui décroche la troisième place sur le podium avec 560 points, manquant de peu la deuxième place. Pendant ce temps, le RC Strasbourg Alsace a fourni des efforts louables, mais a finalement échoué avec 542 points, se contentant de la quatrième position. Quant à l’Olympique Lyonnais, il termine cinquième avec 513 points, une performance honorable.

Tout au long de la saison, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a organisé deux concours sur les réseaux sociaux, offrant un total de 228 points. Six clubs ont réussi à se partager ces points en fonction de la participation active et de l’engagement de leurs supporters.

Lens domine le RC Strasbourg et le TFC au niveau de l’ambiance

En ce qui concerne l’ambiance dans les stades, le RC Lens s’est révélé être le club incontournable, accumulant le plus grand nombre de points. Il est suivi de près par le RC Strasbourg Alsace, le Toulouse FC et l’Olympique de Marseille. Lens et Strasbourg se sont également distingués en termes d’affluence à domicile, en remportant le nombre maximum de points dans cette catégorie. Le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais FC les ont talonnés de près en termes de fréquentation, renforçant ainsi l’atmosphère vibrante dans leurs stades respectifs.

Le Championnat des Tribunes célèbre non seulement les performances sur le terrain, mais reconnaît également le rôle significatif joué par les supporters dans la création d’une expérience exceptionnelle les jours de match.