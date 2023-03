Classement de la Ligue 1 vs la valeur des clubs sur le mercato

Au comparatif du classement sportif et de la valorisation marchande des effectifs sur Transfermarkt, seul le PSG est à l’équilibre.

Alors qu’il ne reste que 10 journées de Ligue 1, le sprint final approche et les tendances de cette saison 2022-2023 commencent à se dégager. À ce jour, seul le PSG, premier du classement, est en parfaite adéquation au comparatif de sa valeur marchande sur le mercato, telle qu’elle est donnée par Transfermarkt. De leur côté, l’OM et le RC Lens performent, tandis que l’OL est en sous-régime.

Le PSG, seul à l’équilibre

Avec une valeur marchande de 889,05 millions d’euros, le PSG possède l’effectif le plus cher de France. Il est donc tout à fait logique de voir les Parisiens occuper la première place du championnat de Ligue 1. Le trio offensif de star des Rouge et Bleu, composé de Kylian Mbappé, Neymar Jr et Lionel Messi vaut à lui seul 305 millions d’euros, soit plus d’un tiers du total de la valorisation estimée de l’ensemble du collectif. Preuve que l’équipe souffre aussi d’un grand déséquilibre.

L’OM et le RC Lens performent

En football, comme dans d’autres sports, l’argent a évidemment son importance dans le résultat sportif. Plus une équipe est valorisée sur le marché des transferts, plus elle a de joueurs de qualité, donc plus elle a, a priori, de chances d’être bien classée. Ça n’est pas toujours vrai, une preuve avec l’OM, quatrième à l’estimation du collectif sur le mercato, mais dauphin sportif du Paris Saint Germain. La surprise de cette saison est évidemment le RC Lens, qui occupe la troisième marche du podium, avec une valorisation de son effectif, à 168,3 millions d’euro ; la huitième du championnat français. Malgré tout, force est de constater que l’aspect économique joue dans les prestations sportives, puisque trois des quatre équipes actuellement en position de descendre à l’étage inférieur ont les effectifs les moins bien valorisés du championnat.

L’OL, Nantes et l’ESTAC parmi les moins bons élèves

L’OL est une des équipes en sous-régime de cette saison 2022-2023. Avec une dixième place au classement de Ligue 1, le club rhodanien, dont la valorisation de son équipe est la sixième sur Transfermarkt, a un différentiel négatif de quatre places. A ce jour, seuls l’ESTAC, et le FC Nantes, dont le différentiel négatif est de cinq rang, font ici moins bien plus que les hommes de Laurent Blanc.

Classement de la Ligue 1 2022-2023 vs la valorisation marchande des effectifs

Club Valeur marchande (VM) Classement L1 Classement VM Différence Paris 899,05 M€ 1 1 = Marseille 241,2 M€ 2 4 + 2 Lens 168,3 M€ 3 8 + 5 Monaco 306,4 M€ 4 3 – 1