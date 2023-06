Affluences et taux d’occupation au terme de la Ligue 1 2022-2023

Le RC Lens est le club en Ligue 1 qui a le plus rempli son stade, à plus de 98%.

Les spectateurs de foot en France avaient des envies de stade. L’exercice 2022-2023 a été remarquable sur la fréquentation dans les enceintes des clubs de la Ligue 1, au lendemain de la 38e et dernière journée du championnat, six clubs et presque sept avec le FC Lorient, affichent des taux d’occupation de leurs écrins à plus de 90 % sur toute la saison, d’après les données relevées sur le site Transfermarkt. Parce que le nombre ne fait pas tout, cela n’empêche l’OM, le PSG et le RC Lens de réunir les deux critères en même temps.

7 clubs à plus de 90% et l’OM devant le PSG, l’OL et le RC Lens en nombre de spectateurs

C’est une habitude pour le Paris SG que d’être à l’étroit dans son Parc des Princes, il n’est pas rare non plus que les Sang et Or remplissent Bollaert-Delelis, un peu plus toutefois que l’Orange Vélodrome de l’Olympique de Marseille soit aussi constant sur un exercice complet en matière de fidélité. Le plus grand stade du football français en club, flirte avec les 95 % d’occupation. Au total, selon les données de la plateforme allemande, quasiment 9 millions de spectateurs ont fréquenté les stades de l’élite du foot français, pour une moyenne par club à 23 765 ; c’est peu ou prou l’équivalent du Toulouse FC au Stadium.

Le TFC dans la moyenne, l’AS Monaco accuse l’affluence et le taux d’occupation le plus faible

L’AS Monaco et l’AC Ajaccio accusent les affluences les plus faibles, mais autant les Corses ont largement garni les tribunes du stade François-Coty, à plus de 80%, autant Louis II a sonné vide avec moins d’une place sur deux de présence, les soirs où les joueurs de Philippe Clément se produisaient en Ligue 1. Sur le Rocher princier, c’est une habitude.

Les affluences et les taux d’occupation de la Ligue 1, saison 2022-2023

Club Affluence Capacité commerciale Taux d’occupation Monaco 7 095 17 000 41,7 % Ajaccio 7 418 9 070 81,8 % Angers 9 630 18 500 52,1 % Troyes 10 021 20 400 49,1 % Clermont 11 270 12 300 91,6 %