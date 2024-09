Classement des clubs qui couvrent le plus de kilomètres en Ligue 1

Selon si on se trouve à Brest ou Auxerre, la distance à remplir sur la saison n’est pas du tout la même.

C’est un classement inéquitable et rien ne peut y déroger. Sauf à changer de localisation. En Ligue 1, les clubs – et par effet de ricochet les supporters qui les suivent en déplacements -, n’ont pas tous autant de distance à couvrir. Et les voyages dans le sport ne forment pas la jeunesse. Au contraire, ils l’épuisent.

Brest a quasiment le double de kilomètres que Auxerre

Selon un classement mesurant la distance parcourue par chaque formation de l’élite du football français, le Stade Brestois, en raison de sa position géographique la plus à l’ouest, est le club qui remplit le plus de bornes sur l’ensemble de cette saison 2024-2025. Une moyenne de 650 kilomètres par déplacement, à presque le double de l’AJ Auxerre qui n’en compte que 376.

Les clubs des extrêmes sont les plus désavantagés

Au total, les 18 clubs de la Ligue 1 voyagent à la moyenne de 8 829 kilomètres, cela représente donc pour chacun près de 490 kilomètres, comme l’équivalent tout pile du RC Lens. Les clubs les plus aux extrêmes de la carte de France, à l’ouest (Brest), au sud (Marseille, Nice, Monaco) ou à l’est (Strasbourg et Monaco) sont forcément les plus désavantagés sur ceux qui, comme Auxerre ou le PSG, sont plus au centre du pays.