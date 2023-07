OM, PSG: Où va jouer Sadio Mané selon les bookmakers ?

Sadio Mané pourrait quitter le Bayern Munich. Mais pour aller où ?

Situation présentement inextricable entre le Bayern Munich et son attaquant Sadio Mané. Le premier voudrait se séparer du second qui lui ne tiendrait pas à partir. Il semble toutefois bien compliqué pour l’attaquant international sénégalais de résister dans sa situation, alors que son coach Thomas Tuchel ne compterait pas spécialement sur lui. L’ex de Liverpool ne manquerait pas de prétendants s’il devait s’en aller. En Angleterre, les bookmakers s’interrogent nombreux sur son futur.

L’OM et le PSG cités mais en lointains outsiders

Et dans la liste des clubs qu’ils énoncent pour lui, deux sont Français. Il y a d’abord l’Olympique de Marseille, parce qu’en 2022, interrogé en zone mixte sur son futur en club, alors qu’il était sur le point de quitter Liverpool, le joueur avait eu cette réflexion : « Mon équipe, c’est Marseille ». Voilà pourquoi, en dépit de la complexité financière du dossier, tant sur l’indemnité que le salaire, l’OM est cité chez les bookmakers. Mais à une lointaine position d’outsider, à une cote moyenne de 33 contre un.

L’Arabie Saoudite tient (largement) la corde pour Sadio Mané

L’autre, le PSG, plus en mesure de répondre à ses exigences sportives et économiques, est mieux classé dans la hiérarchie des opérateurs avec une cote de 20 contre un. C’est là encore tiède pour ne pas dire froid. Plus sûrement, Sadio Mané est envoyé rejoindre les autres trentenaires partis vivre l’expérience du championnat d’Arabie Saoudite, là où les contrats se signent en dizaines de millions d’euros. Qu’il rejoigne n’importe lequel des clubs de la Saudi Pro League paie 2 fois la mise initiale. C’est peu donc jugé probable. Sinon, Newcastle joue placé à la cote de 10, devant Chelsea au même niveau que le PSG.