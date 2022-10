La Ligue 1 classée selon le niveau des équipes sur FIFA 23

Que valent les collectifs de la Ligue 1 sur FIFA 23 ?

Ça y est, FIFA 23 est sorti depuis ce vendredi et comme toutes les versions d’avant, il sera, à n’en pas douter, l’un des biens culturels les plus vendues dans le monde, dans l’année à venir jusqu’au prochain opus. Comme sur le rectangle vert toutes les équipes ne se valent pas. En Ligue 1, la hiérarchie définie par les concepteurs du titre est somme toute assez proche de la réalité, sinon sportive, à tout le moins budgétaire.

Le PSG solide, l’OM, l’OL et l’AS Monaco en embuscade sur FIFA 23 aussi

Avec ici, le PSG dominateur sur le reste du plateau, et par ailleurs le collectif le plus puissant du jeu ; toutes équipes et championnats confondus. Derrière, la lutte pour le podium se joue principalement entre l’OM, l’OL et l’AS Monaco. Tandis qu’à l’autre bout du tableau, les trois promus que sont l’AJ Auxerre, le Toulouse FC et l’AC Ajaccio, alignent les effectifs les plus faibles, à la moyenne des lignes d’attaque, du milieu et de la défense.

Une Ligue 1 modérément compétitive face à d’autres championnats

Les notes du tableau ci-dessous et au complet en page 2, sont tirées de la base de données FIFAIndex. Comprendre que toutes les équipes ne sont pas nécessairement à jour, c’est plutôt une tendance des forces en présence, qu’un vrai classement des notes de chacun. Le fait est que plus on se rapproche du PSG et meilleure sera l’équipe. Et inversement avec l’AC Ajaccio.

Club Attaque Milieu Défense Moyenne Paris SG 89 82 84 85 Olympique de Marseille 79 77 77 78 Olympique Lyonnais 77 78 76 78