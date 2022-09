OM, PSG, OL, Lens, ASM: Qui terminera sur le podium de Ligue 1 selon les bookmakers ?

Après sept journées de la Ligue 1, les positions se figent un peu, en haut comme en bas de classement.

Déjà sept journées se sont écoulées en Ligue 1, c’est une première étape pour jauger des forces en présences. Dans un sens positif, comme dans l’autre des descentes. Ce lundi, c’est à la lutte devant que nous nous intéressons, en anticipant à l’instant T, les prédictions des bookmakers de France, sur l’issue de la saison sportive. Et le podium futur de la Ligue 1.

Le PSG comme une évidence, l’OM est aussi un candidat très crédible

Qui pour le camper ? A ce stade de la compétition, le PSG y est évidemment solidement positionné. C’est qu’en même temps, le champion de France est depuis le début, le premier favori à sa propre succession. Que le club de la capitale décroche le podium final est une évidence pure et dure, à ce point que l’option ne paie rien ou presque : 1,01, soit 1 centime d’euros à gagner pour un euro de misé. C’est moins sûr pour l’OM, mais le club phocéen est lui aussi dans un rapport inférieur à deux, c’est donc que l’hypothèse est jugée crédible, voire à ce stade, probable, à 1,6 contre un.

C’est plus serré entre l’OL, l’ASM, le Stade Rennais et le RC Lens

Derrière par contre, c’est plus incertain, entre l’OL, l’ASM, le RC Lens ou le Stade Rennais. Mais les Gones, bien que défaits ce dimanche soir par Monaco, un rival direct, gardent les meilleurs chances du moment chez les bookmakers, à la cote de 2,75 contre un, le podium. Le ratio est de 3,25 pour le club princier et de 4,25 pour le RC Lens et le Stade Rennais.