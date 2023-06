OM, PSG et les 30 stades les plus instagrammés

Du foot avec les pieds et du foot avec les mains pour les 30 stades les plus instagrammés.

La fréquentation des stades est forcément un indicateur de popularité. Mais quoi de mieux que les réseaux sociaux pour mesurer le véritable intérêt des fans de sport. Du football version soccer principalement pour ce qui concerne le palmarès des stades les plus instagrammés. Mais également des structures du football version nord-américaine se glissent dans le classement.

Les 30 stade les plus instagrammés. 30. Deutsche Bank Park #60 978

Stade de France, Vélodrome de l’OM et Parc des Princes du PSG dans le top 20

C’est celui tiré d’une étude de LiveFootballTickets que partage le média espagnol, Sport.es. Il complie donc tous les écrins sportifs les plus mentionnés sur le réseau social d’images, sur la base du nombre de hashtags pour chacun. Il y a trois stades nationaux parmi les 30 dont celui des Bleus du foot et du rugby, le Stade de France, ainsi que l’Orange Vélodrome ou évolue l’Olympique de Marseille et le Parc des Princes du Paris Saint-Germain qui, des trois, est le plus plébiscité.

Les stades anglais sont sinon majoritaire dans ce classement, mais c’est une enceinte bien moins fréquentée mais à l’architecture plutôt originale qui remporte ici le match. Découvrez la liste en images et détails, dans le diaporama ci-dessus.