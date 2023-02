OM – PSG enregistre une audience record depuis 2013 en Coupe de France

Plus de 4 millions de téléspectateurs ont suivi OM-PSG, en Coupe de France.

La plus belle affiche de ces huitièmes de finale de la Coupe de France a tenu toutes ses promesses. Diffusé ce mercredi soir, en prime time, sur France 3, qui se partage les grandes rencontres de la compétition avec la chaîne payante beIN Sports, le Classique, OM – PSG enregistre une belle audience. 4,2 millions de personnes étaient devant la troisième chaîne nationale pour voir la victoire des hommes d’Igor Tudor (2-1) dans un stade Vélodrome en fusion.

Un OM-PSG à 4,2 millions de téléspectateurs, audience record depuis 2013 pour un huitième de finale de Coupe de France

France 3 a réalisé un record au stade de cette compétition. Il faut remonter à 2013 pour trouver trace d’une telle audience pour un huitième de finale de la Coupe de France, et il s’agissait déjà d’un Classique. La rencontre d’hier soir a eu un pic d’audience à 5,3 millions de téléspectateurs. La troisième chaîne nationale a récolté 19,5% de part d’audience, autrement dit près d’une personne sur cinq qui regardait la télévision hier soir a suivi la victoire d’Alexis Sanchez et ses coéquipiers.

🔥⚽️ Magnifique soirée de #football hier sur @France3tv ! 🔹 4,2M de tsp (19,5% de PdA) ont assisté à la victoire de l’@OM_Officiel en 8e de finale de @coupedefrance (record depuis 2013 à ce tour) 🔹 Pic à 5,3M de tsp 💙 Merci pour votre fidélité, rendez-vous au prochain tour pic.twitter.com/BM2ewkJpNk — France•tv sport presse (@ftvsport_pro) February 9, 2023

Le 2ème programme le plus suivi de la soirée

Avec une telle audience, France 3 se place évidemment comme l’une des chaînes les plus regardées. Le match OM – PSG a été le deuxième programme le plus suivi de la soirée. Seule France 2 fait mieux avec la série L’Abîme, qui a été visionnée par 4,4 millions de téléspectateurs. Tandis que TF1 est loin derrière, avec 2,2 millions de personnes devant la première chaîne d’Europe pour la série The Resident.