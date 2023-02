10 clubs français au top 100 des affluences dans le monde en 2022

Il y a 10 clubs français dans le top 100 des affluences internationales enregistrées sur l’année 2022.

Comment faire venir de plus en plus de spectateurs dans les stades? C’est une question que se posent pratiquement tous les présidents des clubs de football. Pas étonnant, puisque la billetterie représente une bonne partie des revenus générés par les écuries dans le sport. Selon rapport publié par l’institut brésilienne Pluri, 10 clubs français font partie du top 100 ayant la meilleure affluence moyenne en championnat en 2022. Parmi eux, figurent, entre autres, l’OM, le PSG, l’ASSE et l’OL.

L’OM domine les débats en France

Très suivi par ses supporters, l’Olympique de Marseille est le club, avec le PSG, le plus populaire de France. En tout cas, il est celui qui suscite le plus de passions et qui, comme bien souvent, domine le classement des tribunes de l’Hexagone, bien aidé aussi par les très bons résultats sportifs. Avec une affluence moyenne en championnat de 54 408 spectateurs, les Olympiens sont sixièmes du top 100. Devancés par Manchester United, Arsenal, West Ham, Tottenham et Flamengo. Quatre clubs de Premier League trustent les quatres premières places, c’est aussi la preuve qu’affluence n’est pas toujours synonyme d’ambiance.

Le PSG et l’OL en dehors du top 20

Le nombre de personnes présentes lors des matchs est aussi directement lié à la capacité des stades. Avec 48 543 places disponibles, le PSG est donc désavantagé. C’est d’ailleurs pour cela que les dirigeants souhaitent racheter le Parc des Princes et l’agrandir. Sur l’année 2022, l’affluence moyenne des Rouge et Bleu en championnat était de 41 589 spectateurs. Ce qui classe le club de la capitale à la 21ème place de ce classement. De son côté, l’Olympique Lyonnais, en pleine crise sportive et qui malgré son Groupama Stadium et ses 59 186 places, est 29ème avec une moyenne de 36 133 supporters dans les tribunes.

Deux clubs relégués en Ligue 2 dans le top 100

Lorsque les résultats sportifs ne suivent pas et que les clubs touchent le fond avec la relégation, il est difficile pour un supporter de venir au stade pour soutenir son équipe préférée. Malgré la descente en Ligue 2, l’AS Saint Étienne et les Girondins peuvent compter sur le soutien inconditionnel de leurs fans. Ils sont respectivement à la 77ème et 67ème place de ce classement.

Les 10 clubs français dans le top 100

Olympique de Marseille (6) = 54 408

PSG (21) = 41 589

Olympique Lyonnais (29) = 36 133

Losc (32) = 34 556

Lens (35) = 32 355

Stade Rennais (64) = 25 501

AS Saint-Étienne (67) = 24 371

RC Strasbourg (73) = 23 551

Girondins de Bordeaux (77) = 23 372

FC Nantes (95) = 20 485